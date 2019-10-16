Жестокие убийства судьи и мэра в Кременчуге: суд вынес приговор одному из преступников

Происшествия

Жителя Кременчуга Игоря Пасичного, причастного к убийству в 2014 году судьи Автозаводского районного суда Александра Лободенко и мэра Кременчуга Олега Бабаева, Гадячский районный суд Полтавской области приговорил к 10 годам лишения свободы без конфискации имущества. Но по факту реального наказания он так и не понесет, поскольку отсидел в СИЗО без малого пять лет, а согласно «закону Савченко» день пребывания в следственном изоляторе засчитывается за два.

Максимальный срок за совершенные преступления — 15 лет лишения свободы. Суд же учел то, что Пасичный пошел на сотрудничество с прокуратурой, чистосердечно раскаялся в содеянном и принес родственникам погибших извинения. Он начал давать правдивые показания после того, как в апреле этого года Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ему 1,8 тыс. евро. Судьи в Страсбурге пришли к выводу, что фигурант уголовного производства слишком долго находится в изоляции, чем нарушено его право на «судебное разбирательство в течение разумного срока или освобождение до суда».

Во исполнение этого решения Игорю Пасичному была изменена мера пресечения — содержание под домашним арестом. В июне на очередном судебном заседании, проходившем в режиме видеоконференции, Игорь из зала Крюковского райсуда заявил о том, что ему, дескать, надоело врать: «Раньше давал показания, чтобы избежать наказания. Это была выработанная адвокатами линия защиты. Мне говорили, что надо рассказывать, и я рассказывал. Я пришел сказать правду. Правду никогда нельзя забыть. Я ее помню».

Это стало поворотным моментом в застопорившемся судебном процессе — уголовное производство о двух резонансных убийствах кочевало из одного суда в другой пять (!) раз: то возвращалось на доследование, то полномочия судей заканчивались, то присяжные заседатели отказывались в нем участвовать…

В августе Игорь Пасичный дал показания в рамках судебного эксперимента. Его соучастники — заказчик, посредник и исполнитель — продолжают все отрицать.

Согласно показаниям осужденного, в январе 2014 года к нему обратился дядя его жены, Александр К., юрист по образованию, ранее работавший в отделе по борьбе с организованной преступностью и не раз вытягивавший его из всяких передряг. Он предложил 5 тысяч долларов тому, кто нанесет телесные повреждения «одному человеку, чтобы тот надолго отправился в больницу». Позже назвал фамилию этого человека — 33-летнего судьи Автозаводского районного суда Александра Лободенко, а также дал номер его автомобиля, за которым предложил следить.

Себе в компаньоны Пасичный взял друга Игоря К., проживавшего в Глобинском районе. Вечером 11 февраля сообщники, дождавшись, когда судья поставит машину во дворе многоэтажки, где проживал, выполнили задание. Но перестарались. Стрелявший в него из обреза охотничьего ружья Игорь К. целился в ноги, но судья от неожиданности присел, и пуля попала ему в спину. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Пока правоохранители безуспешно пытались найти злоумышленников, мэр Кременчуга Олег Бабаев почувствовал опасность для своей жизни. Вскоре после похорон судьи он сказал в разговоре с друзьями: «Следующим буду я».

Так и случилось. Менее чем через полгода, 26 июля, его тоже расстреляли со спины неизвестные, когда он остановил свой бронированный «Мерседес», чтобы выбросить мусор в бак.

В отличие от первой жертвы, заказчик желал Бабаеву смерти и обещал за это 50 тысяч долларов. Уже с мая исполнители его желания начали подготовку к убийству. На выделенные им деньги купили подержанную «восьмерку» (которую потом сожгли в поле) установили слежку за передвижением мэра. В этот раз К. стрелял из автомобиля, за рулем которого находился Пасичный. Трижды и прицельно…

О том, кто может стоять за этими преступлениями, многие в городе знали. Конфликт между мэром Олегом Бабаевым и собственником местной телекомпании «Визит» Александром М., который в свое время сумел приватизировать коммунальную телевышку, находился в публичной плоскости. Городской голова хотел лишить М. этого, по его мнению, незаконно приобретенного имущества, и коммунальное предприятие «Кременчугская телекомпания» начала против «Визита» судебный процесс. Иск рассматривал судья Лободенко. Он первым и погиб.

2 сентября 2014 года правоохранителям удалось задержать организованную преступную группу, состоявшую из 4-х человек, во главе которой стоял директор телекомпании «Визит». Как заявлял Пасичный, его основным мотивом убийства Лободенко и Бабаева было то, что они «мешали ему вести бизнес». Посредником в этих преступлениях был его приятель Александр К., дядя жены Игоря Пасичного и частый гость эфиров «Визита». Непосредственным исполнителем «приговора» выступил Игорь К.

За умышленное убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Группе лиц очень долго удавалось затягивать судебное следствие, чтобы не отбывать наказание в колонии. Как минимум в десять лет, согласно «закону Савченко», им зачтется пребывание в СИЗО.

Родственники погибших, участвовавшие в видеоконференции судебного заседания из здания Кременчугского райсуда, не возражали против смягчения наказания для Игоря Пасичного. Ведь благодаря тому, что он заговорил, в многострадальном деле, надо полагать, скоро будет поставлена точка, а виновники таки отправятся за колючую проволоку.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о нападении на известную своей принципиальной позицией в борьбе с коррупцией судью Октябрьского районного суда Полтавы Ларису Гольник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter