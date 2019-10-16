«Украинагейт»: Джулиани признался, что имел бизнес с Парнасом

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В США продолжается расследование скандала, известного как «Украинагейт». Всплывающие каждый день подробности читаются, как страницы авантюрного или детективного романа. «ФАКТЫ» постарались собрать в этой заметке самое интересное и важное по данной теме.

В понедельник, 14 октября, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани впервые публично признал, что получал немалые деньги от арестованных в Вашингтоне бизнесменов с украинскими корнями Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Отвечая на вопросы агентства Reuters, бывший мэр Нью-Йорка был вынужден назвать сумму, которую ему заплатили эти господа — 500 тысяч долларов! Правда, Джулиани подчеркнул, что эти деньги он взял за оказание юридических услуг одной из фирм, владельцем которой был Парнас. Фирма Fraud Guarantee зарегистрирована в городке Бока-Ратон, штат Флорида. Как указывается на ее сайте, она помогает «бороться с мошенничеством, минимизирует риск и последствия для тех, кто стал жертвой афер».

Джулиани признал, что деньги были перечислены ему двумя траншами в течение нескольких недель. Он отработал этот гонорар полностью. Условия сделки были выполнены в 2018 году. Но Джулиани продолжал оказывать юридические услуги Парнасу и Фруману и в нынешнем году.

Напомним, этих бизнесменов в США теперь обвиняют в нарушении законов о лоббировании, а также закона, который строго регламентирует финансирование политических партий и избирательных кампаний всех уровней. Парнас и Фруман оказались совершенно неожиданно в числе наиболее щедрых спонсоров республиканцев, хотя до этого о них мало кто знал. Пожертвования этих бизнесменов составляют 576 тысяч долларов!

И вот теперь федеральная прокуратура США разбирается в происхождении этих денег. Есть все основания полагать, что они были переведены на счета Парнаса и Фрумана из-за границы. Следовательно, спонсорами кандидатов-республиканцев, включая самого Трампа, были иностранцы, что категорически запрещено. Джулиани уверяет, что деньги чистые и «внутренние, американские».

Журналистское расследование, проведенное силами интернет-издания Buzz Feed, заставляет усомниться в этом. Парнас в определенных кругах известен как аферист. Уроженец Украины Лев Парнас переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями в 1976 году, когда ему было всего четыре года. В начале 1990-х он попытался заняться бизнесом, продавая бытовую электронику и организуя контейнерные перевозки товаров из США в бывшие советские республики. Затем работал брокером в нескольких компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.

По данным финансового регулятора FINRA, в 1990-е и в начале 2000-х Парнас использовал имя Ларри Парнелл. Во Флориде он был совладельцем не менее трех брокерских компаний. И везде в документах фигурировал как Парнелл. В 2001 году прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против одной из фирм — Euro-Atlantic Securities, обвинив владельцев в связях с организованной преступностью. В 2003 году власти отозвали лицензию у еще одной брокерской компании, Aaron Investment Group, где Парнас был совладельцем, после отказа выплатить штрафы за допущенные финансовые нарушения. И, наконец, в 2009 году лицензии лишилась еще одна фирма, в которой работал бизнесмен — Basic Financial LLC.

В начале 2018 года Парнаса выселили из дома в Бока-Ратон, поскольку он не смог выплатить аренду, составлявшую 5 500 долларов в месяц. За три года до этого по точно такой же причине лишилась офиса во Флориде и одна из компаний, принадлежавших Парнасу.

После выселения Лев предстал перед судом, но уже по другому делу. Оказалось, что он взял у супружеской пары из Майами 500 тысяч долларов на съемки художественного фильма «Анатомия наемного убийцы». Новые партнеры поверили Парнасу, после того как он организовал для них встречу с самим Джеком Николсоном! Правда, супруги не знали, что легендарный актер уже несколько лет не снимается и часто вообще не понимает, где находится. Николсон страдает потерей памяти. Парнас получил деньги, но работа над фильмом не началась до сих пор. Отдавать полмиллиона долларов Лев отказывается.

И вот человек, у которого одни долги, вдруг начинает сорить деньгами. Он платит личному адвокату Трампа сотни тысяч долларов, летает из США в Европу и обратно, организовывая встречи для людей Трампа, в первую очередь для Джулиани, с руководителями Генеральной прокуратуры Украины. Его принимает у себя сам президент США! Buzz Feed утверждает, что за последний год Парнас оставил десятки тысяч долларов в дорогих ресторанах и стрип-клубах в нескольких европейских городах, включая Киев.

По некоторым сведениям, эти деньги ему дал Игорь Фруман. Этот бизнесмен родом из Беларуси. В США переехал в 1980-х. Затем оказался в Украине, ему приглянулась Одесса. В 2005 году Фруман женился на одесситке Елизавете Наумовой. В советские времена ее отец Валерий Наумов был заведующим магазином «Овощи-Фрукты» на Дерибасовской, что приносило ему очень хорошие деньги. После распада СССР Наумов стал преуспевающим бизнесменом. Фруман нашел невесту с приданным. Елизавете принадлежит ювелирный дом «Отрада», компания Otrada Luxury Group, торгующая дорогими машинами, яхтами и элитным алкоголем. Кроме того, дочь бывшего завмага владеет бутик-отелем «Отрада» и одноименным пляжным клубом. Есть у нее бизнес и в Киеве, например, ресторан Buddha-Bar.

Однако семейная жизнь у Игоря и Елизаветы не задалась. Любое из подразделений, принадлежавших Наумовой, к которым был допущен Фруман, почему-то становилось банкротом. Ей это надоело, и в 2017 году она подала на развод. Игорь уехал в США и оказался в Майами.

Как такие «бизнесмены» оказались в окружении Трампа? Парнас и Фруман действовали через благотворительность. Несколько лет назад они вошли в попечительский совет организации «Американские друзья Анатевки». Это фонд, главной целью которого является строительство поселка неподалеку от Киева для еврейских беженцев с востока Украины. Идея принадлежит главному раввину страны Моше Реувену Асману. Используя связи фонда в США, Парнас и Фруман вышли на Джулиани. Дальше вы знаете.

Они убедили личного адвоката Трампа, что помогут добыть компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, чей сын Хантер пять лет входил в состав совета директоров украинской энергетической компании Burisma. Окружение Трампа ухватилось за эту идею — потопить уже на старте предвыборной гонки главного конкурента. Именно Джо Байден рассматривается как наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Зачем вся эта рискованная затея понадобилась Парнасу и Фруману? Это же мечта любого афериста! Ты открываешь любую дверь ногой, утверждая, что вхож в дом президента США! Ты можешь брать деньги, обещая «решить вопрос» на самом высоком уровне. Но и это не все. Пытаясь помочь людям Трампа убедить Киев возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, Парнас и Фруман почувствовали такой аппетит, что стали намекать украинским властям на передачу им контроля над «Нафтогазом»!

Сейчас великие комбинаторы находятся под арестом. Судья назначил залог в размере миллиона долларов за каждого из них. Он также потребовал предоставить поручительства о том, что Парнас и Фруман не будут пытаться покинуть территорию США. Если обвиняемых освободят под залог, все их передвижения будут контролироваться с помощью датчиков GPS.

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