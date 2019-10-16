Происшествия

Во двор дома патриотки, которая провела год в плену у оккупантов, подложили гранату (фото)

54-летней Валентине Бучок, которая год провела в плену у оккупантов в Донецке, неизвестные подбросили во двор дома гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву. Семья вызвала полицию.

— Это произошло вчера, 15 октября, днем, когда я уехала по делам, — рассказала «ФАКТАМ» Валентина Бучок, жительница села Иванополье под Константиновкой на Донетчине. — Когда коса ударилась о металлический предмет, муж заметил гранату. Боеприпас был на растяжке, которая была протянута прямо через дорожку, ведущую от дома к калитке. Просто счастье, что никто из нас случайно не задел эту растяжку.

Валентина Бучок (стоп-кадр UA: Донбас)

Прибывшая по вызову полиция гранату изъяла и отправила ее на экспертизу.

— Информация внесена в журнал единого учета Константиновского отделения полиции, устанавливается, как граната попала во двор жителей села Иванополье под Константиновкой, — сообщил «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Бахмутского отдела полиции Павел Дьяченко.

По словам бывшего электромонтера Донецких электросетей Валентины Бучок, это не первое покушение на ее жизнь.

— 10 мая этого года нам подожгли дом, у меня есть акт экспертизы о поджоге, но следствие пока не установило, кто это сделал, — говорит Валентина Бучок. - А именно в годовщину моего освобождения отравили моего кота, которого передали из Донецка, куда ни я, ни мой супруг, ветеран АТО, «невъездные».

Валентину, работавшую электромонтером, в оккупированном Донецке боевики схватили 3 февраля 2017 года прямо на улице, когда она шла в свой рабочий офис. Ее обвинили в шпионаже, в застенках подвергли пыткам. Освободиться ей удалось в ходе крупного обмена 27 декабря 2017 года. Еще когда Бучок была в застенках, сотрудники так называемого «МГБ ДНР» заявили ей, что за ее активную гражданскую позицию, которую Валентина никогда не скрывала, ей и на мирной территории покоя не дадут.

— Мол, у нас везде есть «свои люди», мы будем тебя уничтожать, — рассказала Валентина. - Вот они и выполняют свои обещания.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что суд не освободил от уголовной ответственности боевика, который воевал на стороне оккупантов.

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