Правительство не контролирует ситуацию в государственном «Центрэнерго», — эксперт

Политика

Кабинет министров и Министерство энергетики и защиты окружающей среды не контролируют ситуацию в энергетике, в частности, вокруг государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». Такое мнение высказал на своей странице в Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперт напомнил, что ранее на вопрос о схемах вокруг «Центрэнерго» и возможной зависимости топ-менеджмента компании от Игоря Коломойского, президент Владимир Зеленский заявил, что это сфера компетенции премьер-министра Гончарука. И пообещал спросить об этом у главы правительства.

«Но видимо, в коммуникации двух первых лиц что-то пошло не так и от премьера Гончарука ничего не слышно о „Центрэнерго“. Более того, судя по событиям, которые там происходят, правительство вообще не контролирует ситуацию не только на этом объекте, но и в энергетике в целом», — написал эксперт.

В частности, он привел пример «скандальной поправки» главы комитета ВР по вопросам ТЭК Андрея Геруса, которая позволила импортировать электроэнергию из России в интересах ферросплавных заводов Игоря Коломойского.

«Безмолвно проглотили. А это вопрос нацбезопасности», — отметил Марунич.

Также эксперт уточнил, «способно ли правительство вести независимую политику — или только по указке Коломойского могут работать?», и предложил всем вместе спросить: «Кабмин вообще контролирует ситуацию в „Центрэнерго“? Или его отдали в аренду на 100 лет вперед? Будут ли приняты в отношении руководства компании какие-то дисциплинарные меры за ежемесячные убытки на уровне 200 млн грн? Кабмин согласовывал контракты на поставку угля через фирмы Коломойского и продажу электроэнергии по заниженному тарифу его же заводам? Поставки и импорт электроэнергии из РФ это уже торговля на крови или нет?»

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