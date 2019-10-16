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Необычные маршруты для украинских туристов в Польше: куда съездить и что посмотреть (фото)

Польша — одна из самых посещаемых жителями Украины стран мира. Многие здесь работают и учатся, но немало и тех, кто приезжает отдохнуть и совершить шопинг. В Варшаве, конечно же, туристы спешат посетить включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Старый город с его мощеными улочками и средневековыми зданиями. Еще одной популярной достопримечательностью является Королевский замок, из башни которого каждое утро ровно в 11:15 трубач подает сигнал. Прекрасен и дворцово-парковый комплекс Лазенки. Исторических достопримечательностей не счесть… Сегодня Польша предлагает немало и совершенно новых маршрутов, которые приводят туристов в восторг. «ФАКТЫ» побывали в Варшаве и Лодзи, где увидели много такого, что просто потрясает.

Музыкальные лавочки в Варшаве исполняют музыку Шопена

В Польше умеют популяризировать историю и культуру. Например, на улицах Варшавы больше десятка интерактивных лавочек, которые исполняют музыку знаменитого композитора Фредерика Шопена, имя которого является для Польши знаковым. Достаточно нажать на кнопку, чтобы услышать мировые шедевры.

Музыкальные интерактивные лавочки исполняют музыку Фредерика Шопена

А чего стоят интерактивные музеи, созданные с учетом последних технических инноваций! Здесь не будет скучно ни взрослому, ни ребенку. Ведь история в этих музеях в прямом смысле оживает.

Настоящее потрясение — Музей истории польских евреев POLIN, расположенный на территории бывшего Варшавского гетто. Основная экспозиция занимает огромную площадь — около 4 тысяч квадратных метров. Интерактивные экспонаты рассказывают о тысячелетней истории еврейской общины в Польше — одной из крупнейших в мире.

Музей истории польских евреев POLIN посещает огромное количество туристов со всего мира

Полин — так называли Польшу евреи, пришедшие на эту землю. Согласно одной из легенд, спасаясь от преследований в странах Западной Европы, они вынуждены были бежать на восток, а название страны поняли как «здесь переночуй». Покровителем евреев в Польше стал сам король — Казимир III Великий.

До Второй мировой войны в Польше обитали 3,5 миллиона евреев — это почти половина сегодняшнего населения Израиля. Еврейская община в Польше почти полностью была уничтожена во время Холокоста.

Люди со всего мира посещают этот музей, который отмечен престижной наградой Европейской музейной академии и признан одним из лучших музеев Европы за создание уникальной атмосферы и креативный подход к просветительской деятельности.

Еще один из новых маршрутов — Музей польской водки в Варшаве. Он был открыт в прошлом году в здании бывшего водочного завода. Кроме занимательной экскурсии и лекции об истории этого напитка, гостей ждет дегустация. Сомелье Марчин предлагает попробовать три вида водки — пшеничную, ржаную и картофельную и сравнить их вкус и аромат, чтобы определиться с приоритетом. До дегустации многие, преимущественно женщины, считают, что вся водка на один вкус. Но это, конечно, же не так.

— После нашей дегустации вы будете обращать внимание в магазине не только на производителя водки, но и на то, из чего она сделана, — говорит сомелье Марчин. — Ведь, если вам, скажем, нравится пшеничная водка, не стоит покупать ржаную или картофельную. Важно знать и многие нюансы по ее употреблению. Лучше всего вкус и аромат напитка раскрываются при комнатной температуре.

В музее много интерактивных локаций. Например, вы можете приготовить водку по собственному рецепту, выбрав четыре ингредиента из предложенных. А когда вы вращаете стол, на нем возникают картинки с сюжетами на алкогольную тему.

Когда вращаешь стол в интерактивном Музее польской водки, на нем появляются забавные картинки с сюжетами на алкогольную тему

Замечательная интерактивная экспозиция и в Центре науки и техники в Лодзи, открывшемся в здании электростанции, дополнена историческими экспонатами — например, здесь можно увидеть, каким был настоящий угольный конвейер, как выглядели турбины. Посетители могут виртуально управлять котельной. И этот процесс настолько увлекательный, что, если бы рабочий 1960−1970 годов смог побывать в будущем, то есть оказаться в нашей реальности, он мог бы расценивать все это, как фантастический сон.

Особенно Центр науки и техники понравится детям. В игровой форме здесь можно постигать азы физики и других наук.

В каждом польском музее есть магазин сувениров, где можно что-то приобрести на память.

В одном из дворов Лодзи стены домов зеркальные

К слову, в Лодзи, как и в других городах Польши, многие промышленные объекты переосмысливаются и получают вторую жизнь. Это процесс называется ревитализация. В прошлом Лодзь славилась легкой промышленностью. Здесь было около 300 предприятий, на которых работали тысячи работников. Сегодня текстильных мануфактур, по словам гида, не наберется и десятка. Да и масштаб у них иной. В среднем на каждой работает 200−300 человек.

Часто в восстановленных помещениях бывших фабрик оборудуют музеи, экспоцентры, галереи, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы и рестораны. Одним из любимых мест туристов является торгово-развлекательный центр «Мануфактура». На месте цехов расположены галереи с бутиками всемирно известных брендов, множество ресторанов, кинотеатр, музеи. Здесь есть отель, бассейн, боулинг, стена для скалолазания… Тысячи туристов со всего мира приезжают сюда на выходные.

Торгово-развлекательный центр «Мануфактура» – любимое место шопинга и отдыха туристов

Особенно красива «Мануфактура», говорят, накануне Рождества. Одной из достопримечательностей является каток. Катание проходит в ритме моднейших хитов. Если вы новичок, вас пригласят в школу для начинающих. Одним словом, есть чем заняться и любителям, и профессионалам, и зрителям. На площади проходят и представления уличных театров, концерты звезд, фестивали. И, конечно, «Мануфактура» очень привлекательна для туристов в период скидок.

Одно из популярных мест времяпрепровождения жителей Лодзи и гостей города — исторический комплекс «Ксенжи млын», что переводится как «Мельница ксендза». Этот фабричный квартал, построенный в позапрошлом веке, сохранил колорит того времени. При этом помещение фабрики переоборудовано в современный жилой комплекс с квартирами-лофтами. Еще недавно эту недвижимость можно было приобрести, но сегодня уже, говорят, все раскуплено. Тем не менее туристы могут взять на время своего приезда такую квартиру в аренду. В историческом квартале очень красивая природа. В парке — озеро, где плавают утки. И этим зрелищем можно любоваться бесконечно.

Туристы очень любят гулять по улице Петрковской, которая имеет протяженность более четырех километров и является одной из самых длинных торговых улиц Европы. Старинные дома поражают красотой. А еще здесь можно увидеть раритетную будку постового, разместившуюся на уровне второго этажа. Отсюда в прошлом веке регулировщики управляли движением на перекрестке внизу. А если свернуть в один из дворов, можно стать свидетелем необычного зрелища. Дома здесь — от фундамента до крыши — украшены зеркальной мозаикой.

Раритетная будка регулировщика движения на перекрестке расположилась на уровне второго этажа

На улице Петрковской есть Аллея звезд, сродни Аллее славы в Голливуде. Ее открытие было посвящено 50-летию открытия киношколы в Лодзи, которая дала миру немало известных актеров и режиссеров. Здесь учатся талантливые студенты со всего мира, в том числе и из Украины.

Также на улице огромное количество ресторанов и пабов, но, говорят, найти здесь свободные места бывает не так уж просто.

Повара переосмысливают традиционную кухню на новый лад

В польских ресторанах кормят вкусно и сытно. Порции здесь огромные, щедрые. А повара стараются удивить гостей чем-то особенным. Очень популярна сейчас традиционная кухня на новый лад. Например, удивительные авторские блюда создает польский повар Шимон Стах, который готовил для многих знаменитостей. Польский суп «журек», который готовится на ржаной закваске и обычно подается с копчеными колбасками, повар дополняет копченым сыром.

Среди кулинарных шедевров Шимона Стаха — тартар из телятины с грибным кетчупом и маринованными лепестками роз, кровянка с крыжовником, тушенная в сидре свиная щека с вареным в растительном масле картофелем, печеной свеклой и яблочным муссом.

Традиционный польский смалец подается на ломтике ржаного хлеба с яблоком и горчицей. А на десерт повар предлагает клецки с поджаренными на сливочном масле панировочными сухарями и корицей, которые дополняются шариком мороженого. Одним из своих фирменных рецептов он поделился с читателями «ФАКТОВ».

Сельдь в луковом маринаде по-польски – вкусно и сытно

Сельдь, маринованная с луком в льняном масле Понадобятся соленая сельдь, три луковицы, льняное масло, соль и перец по вкусу. Филе сельди следует вымочить в воде в течение суток. Лук нужно порезать кубиками, добавить соль и перец по вкусу, щедро залить льняном маслом — это будет маринад. Вымоченную сельдь порезать на тонкие пластины (толщиной не больше сантиметра). Соединить с луково-масляным соусом. Блюдо готово. Его можно сразу подавать к столу или, поместив в банки, хранить несколько недель в холодильнике.

Шимон Стах говорит, что такая сельдь очень вкусна с ломтиком свежевыпеченного хлеба. На таком ломтике ее можно и подавать. А еще рекомендует приготовить к ней польский салат из отварного картофеля и зеленого горошка с луком. Заправляется это блюдо майонезом.

Инновации коснулись и производства пива. Крафтовый продукт сегодня в Польше на пике популярности. Например, владелец известной в Лодзи пивоварни Михал Вжешкевич создает пиво с оригинальными вкусами. Скажем, со вкусом и ароматом грейпфрута. Но этого экзотического плода в нем нет и в помине. В чем же секрет? По словам Михала Вжешкевича, эффект создает американский хмель. Во время дегустации пивовар дает любителям пива советы.

— Светлое пиво лучше пить охлажденным до 6−8 градусов, — говорит Михал Вжешкевич. — А темное рекомендую подавать при комнатной температуре. Не все знают, что темное пиво можно сочетать с десертами — например, мороженым или тирамису. Не бойтесь экспериментировать! При этом важно, чтобы блюдо ни в коем случае не перебивало вкус напитка. Чтобы усилить аромат пива, прикройте бокал рукой и слегка перемешайте его содержимое.

Если пиво вам не нравится, это не значит, что оно плохое. Возможно, это просто не ваш вкус. Важно найти свой — тот, который по душе. И если вы нашли его, пробуйте данный вид у разных производителей и определите для себя лучший из вариантов.

По словам Михала Вжешкевича, есть и очень дорогие сорта пива. Например, пиво, выдержанное в бочке из-под виски. У этого пива особый вкус. И в мире есть немало ценителей этого деликатесного напитка.

Польша гостеприимна. Ежегодно здесь бывает огромное количество туристов со всего мира — из Германии, Израиля, Чехии, Нидерландов… Среди гостей — немало знаменитостей. Например, Лодзь посетили Джастин Бибер, Стинг, музыканты групп Scorpions и Rammstein. В скором времени ожидается приезд Селин Дион. И поскольку Польша — страна, которая постоянно развивается, приезжая сюда, каждый раз можно открывать для себя что-то новое.

P. S. «ФАКТЫ» благодарят за организацию поездки представительство Польской туристической организации в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о путешествиях в другие польские города. Например, в Гданьске можно увидеть самый большой в мире янтарный алтарь, а Сопот славится как город песенных фестивалей.

А еще в Польше набирает популярность гастрономический туризм.

Фото автора

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