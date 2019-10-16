Приметы и гадания на зеркалах: как защитить себя от негативной энергии

Стиль жизни

Зеркало, пожалуй, единственный предмет интерьера, с которым связано огромное количество примет. Вот только некоторые из них: если в семье кто-то умирает, все зеркала в доме завешивают черной тканью. Разбившееся зеркало будет приносить своему владельцу несчастья в течение семи лет. Нельзя бумагой снимать с зеркала влагу — это ведет к несчастьям и финансовым потерям. Если девушка кладет зеркальце, в которое смотрится ежедневно, стеклом вверх, сердцем ее возлюбленного завладеет другая женщина. О том, что в этих приметах правда, а что не стоящие внимания суеверия, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— Начну с того, что события, которые с нами происходят, являются отражением нашего внутреннего мира, — говорит Диана. — Если у нас внутри существует какой-то конфликт, он непременно отразится на том, что с нами происходят. Помните детский стишок: «Я огорчаюсь — все огорчаются, и огорченные люди встречаются, и огорченно деревья качаются. Я улыбаюсь — горе кончается! Всюду веселые лица встречаются. Всюду деревья от смеха качаются»?

Вы замечали, что в разные дни мы по-разному относимся к тому, что видим в зеркале: то нравимся себе, то категорически не нравимся? А ведь отражается в нем один и тот же человек, если, конечно, за это время вы не успели сделать пластическую операцию, что маловероятно. Значит, в зеркале вы видите не свою внешность, а свое внутреннее содержание.

— На этом принципе основаны и гадания на зеркалах?

— Конечно! Люди всегда знали о том, что зеркало и подсознание тесно связаны друг с другом, поэтому девушки испокон веков гадали по нему на своего суженого. Но «картинка», которую они в результате видели, появлялась не сама по себе, она была — и является, если вы тоже решите погадать — отражением глубин подсознания того, кто гадает. Но это не магия, как все мы считаем. Во время этого процесса человек напрямую обращается к своей глубинной сущности, которая знает ответы на все вопросы, вот она-то и показывает человека, за которого девушка в свое время выйдет замуж.

— На чем основана примета, которая гласит: если вы забыли дома необходимую в дороге вещь и вернулись за ней, обязательно нужно посмотреть в зеркало, иначе удачи не будет?

— Время от времени некая злая сущность — часто ее еще называют субличностью, которая есть внутри каждого человека, выходит на первый план, определяя наше настроение и негативный взгляд на мир. Именно в такие дни мы понимаем, что с нами что-то не так, и признаемся окружающим: «меня вывели из себя», «сегодня я не в себе», «ощущаю себя выбитым из колеи», «нахожусь не в своей тарелке». Подобные ощущения говорят о том, что субличность, заняв в нашем подсознании чересчур много места, практически вытеснила нашу личность, вынуждая думать и действовать так, как хочет она, а не мы.

Одним из проявлений такого состояния является наша рассеянность и забывчивость, поэтому, выходя из дома, мы можем забыть самую нужную вещь — например, кошелек или мобильный телефон, или вспомнить, что не выключили газ или утюг. В таком случае как раз и нужно, вернувшись домой, посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться своему отражению, а еще лучше — показать ему язык или нос, как это делал в кино Буратино. Так мы показываем своей субличности, что не боимся ее — тот, над кем мы смеемся, по определению не может вызвать у нас страх. Разделавшись таким образом со злым существом, мы можем отправляться по своим делам — удача будет нам сопутствовать.

— Из этого же разряда и примета «присесть на дорожку»?

— Действительно, она с ней очень созвучна. Заглядывая в зеркало, мы показываем злым силам, что якобы остаемся дома, тогда они не будут вредить нам в дороге. То же самое делаем, когда садимся перед выездом в дальний путь.

— Как надо ухаживать за зеркалами? Их действительно нельзя вытирать газетами или бумагой?

— Уверена, что это не более чем суеверие — наши мамы и бабушки часто использовали для этой цели газеты, и стекла у них всегда сияли чистотой. Но возможно, к зеркалам, которые, как мы убедились, играют важную роль в нашей жизни, нужно относиться уважительно и применять для их очистки щадящие средства, тем более, что в наше время в отделах бытовой химии широкий ассортимент — нет необходимости тереть их газетами. Достаточно просто вымыть мыльным раствором и вытереть насухо поглощающей влагу салфеткой.

— Как быть, если человек считает, что в зеркале скопилось много негативной энергии, — не выбрасывать же его?

— Такое бывает, если зеркало висело напротив кровати, на которой долго болел, а значит, сильно страдал или, не дай Бог, умер человек. Или нам кажется, что в него посмотрел недоброжелательно настроенный по отношению к нам гость. Существует несколько способов нейтрализовать энергетический негатив: вымыть зеркало солевым раствором (соль может быть как обычной, так и морской), обрызгать его свяченой водой или поставить рядом зажженные свечи. Само по себе каждое из этих средств достаточно сильное, но, если применить сразу два и, тем более, три из них, от злой энергетики не останется и следа.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Диана Щербанская рассказала, что дом каждого из нас обладает магической силой, и дала советы, как наполнить его положительной энергией.

Также Диана объяснила, какую одежду лучше носить дома.



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