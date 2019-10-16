Происшествия

На Донбассе суд вынес приговор боевику, участвовавшему в захвате Донецка, Снежного и Горловки

К 10 годам лишения свободы приговорил суд города Бахмута (бывший Артемовск) 23-летнего боевика «ДНР» — командира установки залпового огня «Град». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Боевик попал в плен под селом Луганское в Бахмутском районе 17 февраля 2019 года после того, как в ходе боестолкновения с украинскими воинами получил ранение.

Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом ему преступлении (участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований), не признал. До последнего он пытался выдать себя за «заблудившегося мирного жителя», который случайно наткнулся в темноте на блокпост Вооруженных сил Украины. Однако в суде было доказано, что «заблудившийся» воевал в рядах боевиков с первых месяцев войны.

17 июля 2014 года этот житель тогда уже оккупированной Макеевки приехал в Донецк, где влился в ряды незаконного вооруженного формирования. Молодой макеевчанин стал механиком-водителем и командиром установки реактивного залпового огня «Град» в артиллерийской бригаде «Кальмиус». К созданию этой бригады причастен нынешний глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько, который, по его словам, и сам воевал в рядах упомянутой группировки.

В суде было доказано, что командир «Града» принимал активное участие в захвате таких городов, как Донецк, Снежное и Горловка. А также обстреливал ныне оккупированные Новоазовский и Шахтерский районы Донечтины.

«Суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и вынес гражданину Украины обвинительный приговор — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, днем ранее, 15 октября, суд направил на дорасследование уголовное производство против другого боевика, которого прокуратура просила освободить от наказания.

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