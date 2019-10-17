24.67 / 24.98 27.06 / 27.52
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звездные страсти накаляются: Бузова приревновала Киркорова к его новой фаворитке

1:24 17 октября 2019 49
Бузова и Киркоров
Инф. «ФАКТОВ»

В начале своей карьеры российская «звездочка» Ольга Бузова постоянно мелькала на экранах вместе с Филиппом Киркоровым, давая СМИ поводы для сплетен. Так, пару видели на вертолётной площадке, на различных светских мероприятиях, концертах и музыкальных премиях, напоминает издание «Собеседник».

В последнее время страсти немного поутихли, чему, вероятно, причиной появившиеся у российского поп-короля другие фаворитки. Так, Киркорову давно приписывают явно не дружеские отношения с диджеем Катей Гусевой: пара периодически появляется вместе на светских мероприятиях и концертах, не скрывая при этом симпатии.

При этом Ольга Бузова, отмечает издание, при виде Киркорова и Гусевой ведет себя так, как будто ревнует Филиппа.

А недавно телеведущая и певица испытала, очевидно, еще одно разочарование: у 53-летнего Киркорова появилась новая фаворитка — певица Зиверт.

Киркоров и Зиверт спели дуэтом, о чем Филипп Бедросович долго и с удовольствием рассказывал журналистам. Когда же ему высказали предположение, что Бузова может приревновать его к Зиверт, Киркоров даже вспылил.

И в ответ на вопрос репортеров «Говорят, что Оля очень обижается на вас?» резко ответил «Говорят, что кур доят!».

Кроме того, Филипп согласен с тем, что преобразился в последнее время и даже стал выглядеть моложе (возможно, чтобы соответствовать Зиверт), при этом искренне недоумевает: «Какие мои годы? Что такое 53? Самый расцвет!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября Филипп Киркоров трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения, назвав ее «божественной».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Лолита с мужем

Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер