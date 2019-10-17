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Звездные страсти накаляются: Бузова приревновала Киркорова к его новой фаворитке
В начале своей карьеры российская «звездочка» Ольга Бузова постоянно мелькала на экранах вместе с Филиппом Киркоровым, давая СМИ поводы для сплетен. Так, пару видели на вертолётной площадке, на различных светских мероприятиях, концертах и музыкальных премиях, напоминает издание «Собеседник».
В последнее время страсти немного поутихли, чему, вероятно, причиной появившиеся у российского поп-короля другие фаворитки. Так, Киркорову давно приписывают явно не дружеские отношения с диджеем Катей Гусевой: пара периодически появляется вместе на светских мероприятиях и концертах, не скрывая при этом симпатии.
При этом Ольга Бузова, отмечает издание, при виде Киркорова и Гусевой ведет себя так, как будто ревнует Филиппа.
А недавно телеведущая и певица испытала, очевидно, еще одно разочарование: у 53-летнего Киркорова появилась новая фаворитка — певица Зиверт.
Киркоров и Зиверт спели дуэтом, о чем Филипп Бедросович долго и с удовольствием рассказывал журналистам. Когда же ему высказали предположение, что Бузова может приревновать его к Зиверт, Киркоров даже вспылил.
И в ответ на вопрос репортеров «Говорят, что Оля очень обижается на вас?» резко ответил «Говорят, что кур доят!».
Кроме того, Филипп согласен с тем, что преобразился в последнее время и даже стал выглядеть моложе (возможно, чтобы соответствовать Зиверт), при этом искренне недоумевает: «Какие мои годы? Что такое 53? Самый расцвет!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября Филипп Киркоров трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения, назвав ее «божественной».
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