- 03:50 Принц Уильям и Кейт Миддлтон: «эксперт по лжи» оценил искренность чувств будущих короля и королевы
- 03:20 Членовредитель: мужчина сломал своей пенис дважды за полгода
- 02:50 «Божественная»: Киркоров трогательно поздравил Лорак с днем рождения
- 02:25 Страшное горе в семье известного рэпера: внук исполнителя прожил всего 10 дней
- 01:50 Сенцов рассказал о “своей маленькой мечте”, связанной с Путиным
- 01:25 «Мы на войне. Эти люди больны»: Трамп хочет «скальп» агента ЦРУ, раздувшего скандал с Зеленским
- 00:50 В Киеве поймали квартирных аферисток, обманувших десятки людей
- 00:24 «Уже поздно»: известный целитель Малахов прокомментировал возможную болезнь Заворотнюк
- 00:03 «Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция мадридского дерби в чемпионате Испании
- 00:01 Новый год по еврейскому календарю: чего нельзя делать в праздник Рош ха-Шана
- 27.09 23:53 Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех
- 27.09 23:23 Ответный ход: Джулиани обязался доказать вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году
«Божественная»: Киркоров трогательно поздравил Лорак с днем рождения
Вчера, 27 сентября, выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак праздновала 41-летие. Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров, пишет портал «Дни.ру».
На личной странице в Instagramартист опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и его подруга позируют в узком гостиничном коридоре.
«С днем рождения, божественная», — подписал поп-король снимок.
Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. «Спасибо, мой дорогой!» — отметила она в комментариях.
Но на этом Филипп Киркоров не остановился. В Storiesон выложил несколько фотоколлажей из архивных фото с Лорак. Кадры были дополнены различными эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти и нотами.
Напомним, что прошедший год для Ани был богат на события. Она развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкий скандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый момент певицу поддерживал лучший друг — Филипп Киркоров. Как известно, он даже стал крестным отцом единственной дочери артистки — Софии. В то же время в СМИ появилась информация, что Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак накануне дня рождения выпустила новую песню.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!