«Божественная»: Киркоров трогательно поздравил Лорак с днем рождения

Шоу-бизнес

Вчера, 27 сентября, выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак праздновала 41-летие. Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров, пишет портал «Дни.ру».

На личной странице в Instagramартист опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и его подруга позируют в узком гостиничном коридоре.

«С днем рождения, божественная», — подписал поп-король снимок.

Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. «Спасибо, мой дорогой!» — отметила она в комментариях.

Но на этом Филипп Киркоров не остановился. В Storiesон выложил несколько фотоколлажей из архивных фото с Лорак. Кадры были дополнены различными эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти и нотами.

Напомним, что прошедший год для Ани был богат на события. Она развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкий скандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый момент певицу поддерживал лучший друг — Филипп Киркоров. Как известно, он даже стал крестным отцом единственной дочери артистки — Софии. В то же время в СМИ появилась информация, что Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак накануне дня рождения выпустила новую песню.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter