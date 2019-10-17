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«Цой жив»! Группа «Кино» выступит «в полном составе» впервые за 30 лет: как такое возможно
Группа «Кино», получившая известность в СССР благодаря погибшему в аварии 29 лет назад культовому музыканту Виктору Цою, намерена впервые за 30 лет выступить перед зрителями.
Анонс концерта уже появился на Youtube-канале группы, пишет «Телепрограмма».
При этом издание отмечает, что «легендарная группа исполнит всеми любимые песни в полном составе».
Пояснение этому довольно простое: треки будет исполнять сам Виктор Цой — его голос оцифрован с оригинальных многоканальных записей. Сопровождать его пение будут гитарист Юрий Каспарян и два бас-гитариста — Игорь Тихомиров и Александр Титов.
«Кроме голоса с мастер-лент будут использоваться настоящие клавишные партии, которые не всегда хорошо слышны на альбомах. Все найденные во время подготовки программы раритетные кусочки аудио и музыкальные наброски мы тоже используем в концерте», — обещают организаторы.
Всего таких концертов планируется организовать два — первый состоится 31 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, второй — 21 ноября 2020 года в Москве. Продавать билеты начнут уже в конце текущего месяца.
Примечательно, что участие в организации помимо бывших участников кино примет и сын Виктора Цоя — Александр. В отличие от него отец рок-музыканта на выступлении не появится.
Несмотря на ожидающийся ажиотаж интерес пользователей сети к концерту пока что невелик: побывать на нем изъявили желание всего 300 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американская певица Джоанна презентовала книгу воспоминаний «Стингрей в Зазеркалье», в которой описала новые подробности гибели Виктора Цоя.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!