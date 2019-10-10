Стали известны новые подробности гибели Виктора Цоя

Шоу-бизнес

Подруга культового музыканта Виктора Цоя, погибшего в аварии 29 лет назад, раскрыла новые подробности трагедии. Американская певица Джоанна презентовала книгу воспоминаний «Стингрей в Зазеркалье», в которой рассказала об отношениях и дружбе с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Она описала новые подробности гибели музыканта, переживания его возлюбленной Натальи.

«Цой 15 августа тихо встал между пятью и шестью часами и незаметно ускользнул на рыбалку. Обычно он возвращался к двенадцати, но в этот раз не приехал… Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке, подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовь ее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку. Говорить она не могла… Позже она писала мне: «Увидев его, поняла, что смерть была мгновенной. Я больше всего боялась мысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло», — пишет Джоанна, которой доверяли свои тайны Виктор Цой, его возлюбленная Наталья Разлогова и другие рок-звезды.

В интервью изданию «СтарХит» Джоанна рассказала, что сначала подружилась с Гребещиковым, а потом и с Цоем. Они были близки до последнего дня его жизни.

«Борис постоянно брал на концерты. И однажды мы пришли на выступление группы „Кино“. Сцену еще не осветили, но заиграла музыка, песня „Транквилизатор“, медленный, магнетический ритм мгновенно захватил. Затем увидела Цоя. Виктор стоял с поднятой головой, совсем не двигался, при этом от него исходила мощная энергия. С того вечера и стали общаться», — рассказала Джонна.

Напомним, после трагической аварии выдвигалось несколько версий гибели Виктора Цоя. Новая экспертиза установила, что музыкант не спал за рулем.

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