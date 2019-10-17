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Красно-кровавое море: в США жилой дом затопило кровью и останками животных
В США в штате Айова одной из семей пришлось недавно съехать из собственного дома после того, как его подвал затопило кровью, жиром и костьми животных. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Newsweek.
Сообщается, что семья Лестина жила по соседству с мясной лавкой, в которой с апреля сменились хозяева. Новыми владельцами стали Джаред и Кетлин Даль, которые до этого работали в магазине несколько лет. Они занимались продажей мяса рогатого скота, боровов, коз, лосей, овец и оленей.
В октябре Лестина обнаружили в подвале своего дома почти 13-сантиметровый слой крови и субпродуктов, которые протекли к ним из принадлежавшего мясной лавке холодильника для хранения мяса.
Ник Лестина рассказал, что после затопления Даль не выходили на связь и не взяли на себя никакой ответственности за произошедшее. По его словам, они заявили, что это не их ошибка и пожелали хозяевам дома удачи. Лестина подчеркнул, что очистка и приведение в порядок подвала обойдется в тысячи долларов, из которых более двух тысяч будет стоить только очистка.
«У меня нет таких денег, чтобы их просто так выкидывать», — подчеркнул он.
Семья планирует добиваться справедливости, если владельцы лавки сами не предложат помощь. На время очистки подвала Лестина пришлось съехать из собственного дома.
В то же время владельцы холодильника в посте в Facebook сообщили, что они не знали о проблеме с протечкой, когда покупали магазин. 3 октября департамент природных ресурсов штата предупредил их о проблеме, и «они исправили ее на следующий же день». «Это не была наша вина, но мы взяли на себя полную ответственность за случившееся и исправили это немедленно. Мы продолжаем сотрудничать с департаментом природных ресурсов, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — говорится в их заявлении.
А Департамент природных ресурсов заявил, что дренажная система в доме семьи, похоже, соединена с дренажной системой холодильника. После 3 октября дренаж был заблокирован. В результате останки животных затекли в домохозяйство семьи Лестина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Челябинске врачом-терапевтом работал мужчина, ранее убивший подростка и выпивший его кровь. Жестокое убийство состоялось в 1998 году. Будучи 16-летним школьником, Борис Кондрашин совершил ритуальную расправу над одноклассником, расчленил тело, а собранную кровь жертвы выпил из специально подготовленной серебряной рюмки.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!