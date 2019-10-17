- 10:11 Умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Усика
- 10:10 8-летняя одесская акробатка получила благословение Папы Римского
- 10:09 Теперь официально: муж-изменщик подал на развод с Лолитой Милявской
- 10:07 Доллар пошел вверх: курс валют на 17 октября
- 10:07 Российские военные занимают в Сирии бывшие позиции американцев: появилась реакция Трампа
- 10:04 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины
- 09:51 «Украинагейт»: в США арестовали еще одного фигуранта
- 09:45 Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту
- 09:40 Обличители коррупции и аудит безопасности дорог: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:30 В Сумах студентки выбросили в колодец котов и снимали происходящее на видео
- 09:24 Сгорели заживо: под Одессой машина врезалась в кирпичную стелу и взорвалась
- 09:23 Одержимый здоровым образом жизни учитель умер в 33 года — спустя 20 дней после того, как у него выявили рак
Одержимый здоровым образом жизни учитель умер в 33 года — спустя 20 дней после того, как у него выявили рак (фото)
Учитель из Великобритании Мэтт Мидс всегда был буквально одержим здоровым образом жизни и хотел сделать все возможное для того, чтобы прожить как можно дольше. Он никогда не пил спиртного, не курил, не ел фаст-фуд, выбирая только исключительно полезную пищу. Он также ежедневно выполнял физические упражнения, много ходил пешком. И всегда использовал солнцезащитные средства, так как «параноидально» боялся рака кожи.
Мэтт говорил, что делает это для того, чтобы избежать проблем со здоровьем в старости. Однако, человек предполагает, а Бог располагает. Как пишет издание Metro, в возрасте 33 лет у Мида начались боли в животе, он постоянно ощущал слабость, по ночам его прошибал пот. Поначалу он и его 27-летняя жена-учительница Эби решили, что он просто переутомился на работе. Однако спустя несколько недель Мэтт все же обратился к врачу, сдал анализы и был шокирован поставленным ему диагнозом — острая лимфобластическая лейкемия.
Здоровье Мида стремительно ухудшалось. Через 20 дней после того, как у него выявили рак, и после трех сеансов химиотерапии его не стало.
«Он сделал все возможное, чтобы не допустить, чтобы с ним что-то произошло, но оказался бессилен перед болезнью», — говорит Эби. Она также призывает людей не игнорировать подобные симптомы, а сразу обращаться за медицинской помощью и делать анализы крови.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.