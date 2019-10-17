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Одержимый здоровым образом жизни учитель умер в 33 года — спустя 20 дней после того, как у него выявили рак (фото)

Учитель из Великобритании Мэтт Мидс всегда был буквально одержим здоровым образом жизни и хотел сделать все возможное для того, чтобы прожить как можно дольше. Он никогда не пил спиртного, не курил, не ел фаст-фуд, выбирая только исключительно полезную пищу. Он также ежедневно выполнял физические упражнения, много ходил пешком. И всегда использовал солнцезащитные средства, так как «параноидально» боялся рака кожи.

Мэтт говорил, что делает это для того, чтобы избежать проблем со здоровьем в старости. Однако, человек предполагает, а Бог располагает. Как пишет издание Metro, в возрасте 33 лет у Мида начались боли в животе, он постоянно ощущал слабость, по ночам его прошибал пот. Поначалу он и его 27-летняя жена-учительница Эби решили, что он просто переутомился на работе. Однако спустя несколько недель Мэтт все же обратился к врачу, сдал анализы и был шокирован поставленным ему диагнозом — острая лимфобластическая лейкемия.

Здоровье Мида стремительно ухудшалось. Через 20 дней после того, как у него выявили рак, и после трех сеансов химиотерапии его не стало.

«Он сделал все возможное, чтобы не допустить, чтобы с ним что-то произошло, но оказался бессилен перед болезнью», — говорит Эби. Она также призывает людей не игнорировать подобные симптомы, а сразу обращаться за медицинской помощью и делать анализы крови.

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