Российские военные занимают в Сирии бывшие позиции американцев: появилась реакция Трампа

Мир

В среду, 16 октября, президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений о турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Американский лидер неожиданно назвал Курдскую рабочую партию (КРП) большей угрозой, нежели «Исламское государство». Во время совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме Трамп заявил: «КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже в отношении террора и во многих отношениях — большая террористическая угроза, нежели ИГ».

Далее президент США подчеркнул, что даже боевики «Исламского государства» «уважают КРП». Трамп считает, это объясняется тем, что курды «даже жестче, чем террористы ИГ».

Напомним, Курдская рабочая партия считается террористической организацией во многих странах мира. В Турции ее деятельность запрещена. Именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко критиковал США за ту поддержку, которую Вашингтон оказывал отрядам самообороны курдов YPG в Ираке и Сирии. и в Германии. «Источник мира», по словам турецкого лидера, направлена против «курдских террористов».

США хотя и осудили турецкое наступление в Сирии, мешать ему не стали. Единственное, что предпринял пока Вашингтон — это введение санкций против Турции. Но Эрдогана это не остановило.

Из обострения ситуации в Сирии, вызванного турецкой операцией, немедленно извлекла выгоду Россия. Москва выступила посредником в переговорах между курдами и Башаром Асадом. В результате сирийская армия выдвинулась навстречу турецким войскам на севере страны и заняла важные стратегические города, которые всего несколько дней назад контролировались американцами. Вместе с сирийскими военными туда вошли россияне. Они патрулируют теперь новую линию соприкосновения между армией Асада и турецкой армией, чтобы не допустить вооруженных столкновений.

Эрдоган не возражает против того, что правительственные сирийские войска при поддержке российских военных занялись зачисткой приграничных с Турцией районов. Он подчеркнул, что главное для него — чтобы в этой зоне не осталось ни одного курда.

А Трамп теперь пытается объяснить свое неожиданное решение по Сирии, которое было осуждено Конгрессом США. Как видим, президент уже назвал террористами недавних союзников американцев — курдов. А перед встречей с президентом Италии сделал еще одно интересное заявление.

Трамп отметил, что не имеет ничего против того, что российские войска занимают позиции в Сирии, на которых еще несколько недель назад находились американцы. «Сирия, может быть, получает помощь от России, и это нормально. Там всего лишь очень много песка…», — сказал американский президент.

«Если Россия окажет помощь курдам, то это будет хорошо. Курды и сами умеют сражаться. С ними ничего плохого не произойдет», — заверил Трамп тех, кто резко критикует его за предательство верных союзников в борьбе против ИГ.

В четверг, 17 октября, в Анкару прибывают вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь Майк Помпео. Они хотят встретиться с Эрдоганом и еще раз попытаться убедить его остановить операцию в Сирии. Однако турецкий лидер уже заявил, что наступление продолжится.

Западные СМИ подчеркивают, что Эрдоган для себя уже определил позицию США. Посланцев Белого дома он, конечно, выслушает, но решение примет только после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшие дни. Российский лидер сам пригласил турецкого президента на переговоры. Предполагается, что Путин даст Эрдогану гарантии того, что курды не станут создавать на границе с Турцией свою полуофициальную автономию и что эти районы будут полностью под контролем Асада. Анкару такое положение вещей должно удовлетворить.

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