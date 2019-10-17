Законопроект Геруса предлагает финансировать экономику России, — Трохимец

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Принятие законопроекта Геруса об изменениях в Закон Украины «О рынке электрической энергии» номер 2236−2 остановит евроинтеграцию Украины и усилит влияние России в отечественной энергетике. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

Эксперт сообщил, что Андрей Герус внес в свой законопроект норму, которая отменяет его собственную поправку, разрешающую импорт электроэнергии из России, но в этом же законопроекте он предлагает разрешить импорт из Беларуси, из которой будет поставляться российская электроэнергия.

«В законопроект 2236−2 он действительно внес норму, которая исключает свободный импорт электроэнергии из России. Но там же разрешаются импорт из Беларуси. Хотел бы напомнить, что украинская электроэнергетическая система синхронизирована с российской и белорусской, которые, в свою очередь, синхронизированы между собой. Наивно думать, что невозможно продать российскую электроэнергию из Беларуси. Еще наивнее думать, что электроэнергия, которая генерируется на белорусской атомной электростанции, построенной за российские деньги, российскими инженерами и на российском топливе, является белорусской. И заработает она только в следующем году», — написал Трохимец.

Однако кроме этой скандальной нормы в законопроекте есть еще две, которые приведут к проблемам в отечественной энергетической отрасли. В частности, Герус предлагает снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, что ранее отказалась делать НКРЭКУ, и предоставить право «Укрэнерго» отключать от энергосистемы «зеленые» электростанции, мощность которых составляет 150 МВт.

«Второй инициативой данного законопроекта от Геруса является законодательное снижение price caps (верхняя ценовая граница) на внутрисуточном рынке электроэнергии и рынке на сутки вперед. Напомню, что аналогичное решение Герусу не удалось протащить через НКРЭКУ несколько недель назад. И он решил пропихнуть его там, где люди меньше разбираются в электроэнергетике, — в Комитете по вопросам энергетики Верховной Рады. И последнее новшество от Геруса — это законодательное право „Укрэнерго“ отключать от энергосистемы „зеленые“ электростанции, мощность которых составляет 150 МВт. Мотивация — много электроэнергии в Украине. Хотя перед этим (за 5 минут) ее было мало и нужно было импортировать из России», — сообщил Трохимец.

Эксперт также обратил внимание, что на сегодня в Украине есть только три электростанции с мощностью 150 МВт, принадлежащих ДТЭК. Поэтому, по его мнению, этим законопроектом Андрей Герус уже открыто участвует в атаке одного бизнесмена против другого, используя свою должность председателя Комитета ВР по вопросам энергетики.

Трохимец отметил, что в случае принятия законопроекта Геруса Украина получит ряд негативных последствий, связанных с нарушением наших обязательств перед европейскими партнерами и кризисом в энергоотрасли, который возникнет из-за усиления российского влияния.

«Грубо нарушается соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Мы рискуем потерять все наработки, которые получили такой дорогой ценой. Забирают деньги у украинских шахтеров и энергетиков и отдают в Россию. Забирают деньги из украинской экономики и отдают российской. Создается неправомерное давление на частный бизнес с использованием государственной власти. Тем самым показывая, что в Украине действует „право силы“, а не „сила права“, и мы ненадежный партнер», — написал Трохимец.

Напомним, первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высказал мнение, что Андрей Герус своим законопроектом предлагает свернуть рынок электроэнергии и перейти к жесткому ручному управлению. По мнению Кучеренко, это приведет к отказу от евроинтеграции Украины и энергокапитуляции перед Россией.

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