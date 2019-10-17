Происшествия

На Полтавщине трое мужчин погибли в выгребной яме: фото с места происшествия

16 октября в райцентре Лохвица Полтавской области на территории одного из частных домовладений произошла трагедия: в выгребной яме погибли три человека.

Как сообщила спикер областного управления ГосЧС Светлана Рыбалко, хозяин дома во время чистки выгребной ямы потерял сознание. Это произошло на глазах его знакомого, проходившего мимо. Тот бросился на помощь, но тоже упал в нечистоты. Ему попытался помочь другой мужчина, находившийся рядом, однако и его постигла та же участь.

Только после этого супруга хозяина вызвала спасателей. Ассенизаторы откачали нечистоты, бульдозер расширил яму, после чего «чрезвычайники» в аппаратах защиты органов дыхания смогли достать бездыханные тела. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 26 специалистов различных ведомств и семь единиц техники.

Погибшим было 35, 39 и 49 лет. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления парами метана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Закарпатской области ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета. Благодаря его друзьям и одноклассникам ребенка удалось спасти.

А в селе Новогоровка Запорожской области парень сумел вытащить из выгребной ямы 34-летнюю женщину и ее 7-летнюю племянницу, которую на дне еще и привалило плитой.

«ФАКТЫ» сообщали также о жутком случае в селе Куликов Жолковского района Львовской области. На глазах у женщины в выгребной яме погибли ее сын и муж. Они также получили смертельное отравление парами канализационных газов.

Фото — ГСЧС в Полтавской области

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