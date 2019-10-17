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Головой со своей половины поля: в Англии забит невероятный гол (видео)
Ведущие британские СМИ восхищаются чудо-голом, который был забит в матче региональной лиги Англии. На 62-й минуте поединка между «Юнайтед оф Манчестер» и «Басфорд Юнайтед» в рамках северной премьер-лиги, футболист команды гостей поразил ворота соперника ударом головой… со своей половины поля (напомним, что расстояние от линии ворот до центрального круга — 52,5 метра!).
При счете 1:1 игрок «Манчестера» выполнил заброс от своей штрафной площадки на половину поля соперника. Польский защитник «Басфорда» Стефан Галински (на фото) сыграл на опережение и головой отправил мяч обратно в сторону штрафной «Юнайтед оф Манчестер». Стефану повезло: отскок ударившегося о газон мяча получился настолько сильным, что дезориентировал голкипера соперника и перелетел через него. В итоге гол Галински стал для его команды победным («Басфорд» выиграл — 3:1), а самого Стефана сделал знаменитостью.
«Иногда нужно просто приложить голову. Их вратарь далеко вышел, так что это была моя работа, правда? А еще это самый длинный рывок, который я совершал в этом сезоне!», — прокомментировал свой гол 25-летний Стефан Галински, в свое время выступавший за сборную Польши U18.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии футболист забил два гола прямыми ударами с углового.
Фото ФК «Басфорд Юнайтед»
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