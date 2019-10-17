Саммит ЕС в Брюсселе может привести к отставке Бориса Джонсона

Мир

В четверг, 17 октября, в Брюсселе соберутся лидеры государств и правительств стран Евросоюза. Саммит продлится два дня. Его называют решающим для Великобритании. На этой встрече британский премьер-министр Борис Джонсон должен был представить согласованный с Брюсселем проект нового соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Однако вечером 16 октября стало очевидно, что этого не произойдет. Лихорадочные переговоры, которые последние дни вели представители Лондона и Брюсселя по условиям Brexit, не принесли ожидаемого результата.

Теперь Джонсон оказался в тупике. Закон, принятый британским парламентом, обязывал его добиться подписания нового соглашения с ЕС по условиям Brexit до 19 октября 2019 года. В противном случае премьер-министр обязан просить Брюссель о предоставлении еще одной отсрочки. В законе указан и ее минимальный срок — до конца января 2020 года. Джонсон не раз заявлял, что Brexit состоится 31 октября независимо от того, будет у Лондона на руках новое соглашение или нет. Однако это означает, что премьер намерен нарушить закон. Парламент такого не допустит. Следовательно, Джонсону грозит отставка, если он не подчинится.

Казалось, он сумел выбраться из сложнейшей ситуации. Основным препятствием для утверждения британским парламентом предыдущего проекта соглашения по Brexit, предложенного правительством Терезы Мэй, являлся так называемый «ирландский бэкстоп».

Суть проблемы заключается в следующем. Республика Ирландия является членом Евросоюза. Северная Ирландия входит в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Пока Британия оставалась членом ЕС, между двумя Ирландиями не было никакой границы. И ирландцев это устраивало в полной мере. Однако Brexit означает, что Северная Ирландия вместе со всей Великобританией перестает быть частью ЕС, в то время как Республика Ирландия остается в составе Евросоюза. Это требует установления реальной границы между двумя Ирландиями с паспортным контролем, визами, таможней и прочими вытекающими последствиями. Ирландцы категорически против такого разделения.

Терезе Мэй не удалось решить данную проблему. Джонсон неожиданно уговорил премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, проведя с ним переговоры всего за несколько дней до саммита в Брюсселе. Британский премьер предложил компромисс. Северная Ирландия, чтобы исключить появление физической границы, останется в «едином рынке» ЕС, то есть в зоне действия единых европейских санитарных и прочих требований к товарам. Проверка соответствия этим требованиям будет осуществляться не на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия, а между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства.

Одновременно Северная Ирландия вместе с остальной Британией выйдет из таможенного союза с ЕС, но все тарифы и пошлины, которые в результате могут быть введены на товары, перемещаемые через границу, будут взиматься где-нибудь подальше от нее. Правом продлевать или отменить этот новый режим Джонсон предложил наделить парламент Северной Ирландии.

Варадкар предложение поддержал. Вслед за ним смягчили свою позицию и другие страны ЕС, прежде всего, Германия и Франция.

Но план Джонсона категорически отвергла лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер. Эта политическая сила является союзником правящей Консервативной партии Британии, что не помешало Фостер отвергнуть предложение Бориса Джонсона. Она заявила, что оно еще хуже, чем соглашение Терезы Мэй.

У ДЮП в Палате общин всего 10 голосов. Однако на позицию партии по Brexit ориентируются очень многие колеблющиеся депутаты. Поэтому отказ Фостер означает, что Джонсон точно не наберет при голосовании в парламенте нужное количество голосов для одобрения нового соглашения.

Британские СМИ рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первый — Джонсон все же идет на нарушение закона, найдя лазейки в запутанной конституции королевства, и пытается осуществить Brexit 31 октября. Но это приведет к бунту в парламенте и неизбежным досрочным выборам.

Второй вариант — на саммите в Брюсселе лидеры ЕС предложат Джонсону еще одну отсрочку Brexit для доработки нового соглашения. Если британский премьер откажется, смотрите первый вариант. Если согласится, от него отвернутся сторонники Brexit, которые хотят получить развод с Брюсселем 31 октября и ни днем позже. И тогда Джонсон сам уйдет в отставку.

Третий вариант — в Брюсселе решат дать переговорщикам от ЕС и Британии дополнительное время, скажем, до 21 октября, на согласование проекта нового соглашения. И тогда в конце октября состоится еще один экстренный саммит ЕС, посвященный исключительно Brexit. Но для британского парламента такое развитие событий ничего не меняет, поскольку принятый им закон обязывает Джонсона предоставить проект соглашения не позднее 19 октября или просит об отсрочке Brexit.

Пока никто не знает, как будет вести себя загнанный в тупик Борис Джонсон. Перед отъездом в Брюссель он обещал собрать в субботу, 19 октября, свой кабинет на экстренное заседание, а потом потребовать проведения в выходные заседания Палаты общин. Однако что это ему даст в итоге, пока никто сказать не может.

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