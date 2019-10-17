Новые тренды в осеннем маникюре: красиво и эффектно (фото)

Стиль жизни

Осень — время красивое. Не случайно его так любят поэты и художники. Красота осенней поры находит отражение и в моде. В частности, в нейл-арте. Новые тренды вдохновляют женщин быть стильными и красивыми. А следить за тенденциями, несомненно, для каждой модницы — настоящее удовольствие. И, конечно же, особое наслаждение — самой быть в тренде. По словам легендарного кутюрье Пьера Кардена, даже если у вас с утра неважное настроение, красиво оденьтесь, надушитесь хорошим парфюмом — и жизнь будет налаживаться. Разумеется, слагаемые хорошего настроения — и красивые прическа, макияж, маникюр… О новых трендах в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— У каждой женщины свои предпочтения, но не учитывать тренды невозможно, — говорит Кармен Саржи. — Летом у моих клиенток был особенный спрос на беби-бумер, нюдовые и пастельные оттенки. А еще был очень востребован красный — цвет элегантности и уверенности. Но и сейчас он актуален. Королевский красный на длинных ногтях всегда смотрится великолепно! Осенью в тренде всевозможные рисунки, декор стразами, естественные оттенки, короткие ногти и матовое покрытие. Оно — великолепная основа для декора кристаллами. Особенно эффектно такое покрытие смотрится в темных тонах. Но такую комбинацию я советую использовать для особых случаев.

Темное матовое покрытие, дополненное кристаллами, нейл-стилист советует для особых случаев (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какой дизайн подходит для коротких ногтей?

— Рекомендую нюдовые, пастельные, красные или черные тона. В такой палитре короткие матовые ногти имеют свое очарование.

Этой осенью в тренде короткие ногти (фото из альбома Кармен Саржи)

— Всегда трудно найти свой цвет. Как это сделать?

— Выбирайте то, что вам по душе. Мне кажется, что это самый верный способ сделать правильный выбор. Цвет вашего настроения лучше всего будет гармонировать с вашим образом. Если вам сейчас нравятся нежно-розовые или бордовые ногти, делайте именно такое покрытие. И если вам советуют цвет, который актуален, но вы чувствуете, что он не ваш, не соглашайтесь. Цвет имеет большое значение. И даже его оттенок. Известно, что у каждой женщины есть любимый оттенок красного и в то же время оттенок, который ей не по душе.

— А как не ошибиться с дизайном?

— Минималистичный дизайн всегда уместен. Если же хотите что-то более экстравагантное, полагайтесь на свой вкус и попросите совета у нейл-стилиста.

Минималистичный декор – беспроигрышный вариант для стильной женщины (фото из альбома Кармен Саржи)

— Что же в антитренде?

— Если маникюр выполнен неаккуратно, это антитренд. Ногти должны выглядеть безукоризненно. Для этого нужен прежде всего регулярный уход. Чтобы сохранить ногти как можно более здоровыми, я советую использовать масла, специально разработанные для этой цели.

— Осень — время свадеб. Что порекомендуете невестам?

— Естественный и в то же время изысканный вариант — беби-бумер. С этим дизайном невеста будет чувствовать себя превосходно. Можно дополнить такой маникюр 3D-дизайном и кристаллами. И это будет смотреться восхитительно! Беби-бумер — прекрасный вариант и для каждого дня. Такой дизайн прекрасно сочетается практически с любой одеждой.

Беби-бумер с кристаллами – красиво и стильно (фото из альбома Кармен Саржи)

— Осень — время деловой активности. В частности, началась учеба. Какой маникюр порекомендуете студенткам и преподавательницам?

— Для учителей я рекомендую простой минималистичный дизайн, который внушает серьезность, а для студенток — то, что им подскажет их воображение — от темных матовых цветов до светлых блестящих оттенков, с украшениями и блестками.

Естественные цвета – один из трендов сезона (фото из альбома Кармен Саржи)

— Многие именно осенью начинают заниматься спортом. Какие советы дадите посетительницам спортклубов?

— Не стоит декорировать ногти кристаллами, отдайте предпочтение минималистичному дизайну. Что касается длины, короткие ногти — то, что вам надо. Длинные в спортзале неуместны и даже могут стать причиной травмы.

— Как вы стали мастером маникюра?

— Это случилось шесть лет назад. Меня восхитила работа знакомого нейл-стилиста, который стал моим тренером. С этого все началось. Очень люблю дело, которым занимаюсь. И постоянно в нем совершенствуюсь. Создавать красоту — это так увлекательно!

— Какой комплимент вашему профессионализму был лучшим?

— Многие мои клиентки говорят, что я одержима совершенством. И я действительно люблю делать свою работу безукоризненно. Приятно, когда она вызывает восторг. Мои клиентки не раз говорили, что, глядя на свои ногти, становятся счастливее. А быть счастливой так важно для каждой женщины.

Кармен Саржи: «Своим клиенткам всегда стараюсь предложить что-то особенное» (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какой дизайн вы предпочитаете для себя?

— Я верна красным и нюдовым ногтям. Причем люблю все оттенки красного! Что касается длины, обожаю длинные ногти. Они элегантны и эффекты.

— О чем может рассказать маникюр женщины?

— Прежде всего о ее вкусе.

— Может ли красивый маникюр изменить жизнь женщины?

— Никогда не слышала о том, что маникюр стал поводом для свадьбы или успешного трудоустройства. Но могу точно сказать, что стильный маникюр придает женщине уверенность. А ее наличие многих стимулирует к тому, чтобы изменить жизнь. Ведь уверенность помогает решать сложные задачи, которые сомневающемуся в себе человеку не по плечу.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Прежде всего — мои клиентки. Каждой из них предлагаю маникюр с учетом характера и вкуса. Всегда стараюсь предложить что-то особенное. И их восторг вдохновляет на создание очередного произведения нейл-арта.

— Кармен, бывали ли вы в Киеве?

— Еще нет, но мне очень хотелось бы посетить столицу Украины. Знаю, что это очень красивый город с великолепной архитектурой и замечательными ресторанами. В этом городе живут гостеприимные люди. К слову, Украина славится своими тренерами не только в нейл-арте, но и в других сферах красоты.

Ранее о трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала мастер ногтевого дизайна из Болгарии многократный призер международных чемпионатов по нейл-арту Ирен Костова, работы которой — настоящие произведения искусства.

Идеями стильного осеннего дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась также стилист из Израиля, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Ольга Шейнина.



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