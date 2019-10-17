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Хотели похитить и угрожали пистолетом: в России напали на 15-летнюю блогершу ради лайков
На 15-летнюю популярную российскую блогершу и певицу Катю Адушкину среди белого дня напали с пистолетом.
Об этом девушка рассказала в Instagram.
По словам Адушкиной, когда она возвращалась домой из спортзала, к ней подошел юноша и спросил, как пройти к метро. Потом он начал преследовать Катю, напал на нее, выхватил пистолет и сказал «не дрыгаться».
У блогерши упали на землю рюкзак и куртка, что привлекло внимание прохожих, поэтому они решили помочь девушке. Но молодой человек направил пистолет на прохожих, потом на блогершу, заявив, что будет стрелять. Он начал считать до трех, пистолет не выстрелил, а парень убежал.
Катя в слезах прибежала домой, ее родители обратились в полицию и удивились: оказалось, это был «розыгрыш». В нем приняли участие семь парней, которые давно следили за Катей и даже пытались ее похитить. Все они снимали на телефоны «нападение», чтобы запустить ролик на YouTube и раскрутить свой канал. Правда, саму Катю не предупредили.
Напомним, что в США из-за звонков пранкера был убит человек.
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