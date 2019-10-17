24.65 / 24.94 27.12 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Борис Джонсон неожиданно объявил о заключении сделки с ЕС по Brexit

12:56 17 октября 2019 40
Борис Джонсон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 17 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно объявил о заключении сделки с Евросоюзом по Brexit. Произошло это за несколько часов до начала саммита ЕС в Брюсселе, на который собираются главы государств и правительств стран Евросоюза. Саммит продлится два дня. Его называют решающим для Великобритании.

На этой встрече Джонсон должен был представить согласованный с Брюсселем проект нового соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Еще утром 17 октября все европейские СМИ утверждали, что этого не произойдет. Лихорадочные переговоры, которые последние дни вели представители Лондона и Брюсселя по условиям Brexit, не принесли ожидаемого результата.

Однако теперь Джонсон утверждает обратное. Он заявил, что новое соглашение позволит обеим сторонам «вернуть контроль» над происходящим процессом. Детали соглашения пока не называются.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что проект документа согласован и будет представлен участникам саммита в Брюсселе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вариантах развития событий после саммита в Брюсселе с учетом того, что новое соглашение не будет достигнуто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер