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Борис Джонсон неожиданно объявил о заключении сделки с ЕС по Brexit
В четверг, 17 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно объявил о заключении сделки с Евросоюзом по Brexit. Произошло это за несколько часов до начала саммита ЕС в Брюсселе, на который собираются главы государств и правительств стран Евросоюза. Саммит продлится два дня. Его называют решающим для Великобритании.
На этой встрече Джонсон должен был представить согласованный с Брюсселем проект нового соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Еще утром 17 октября все европейские СМИ утверждали, что этого не произойдет. Лихорадочные переговоры, которые последние дни вели представители Лондона и Брюсселя по условиям Brexit, не принесли ожидаемого результата.
Однако теперь Джонсон утверждает обратное. Он заявил, что новое соглашение позволит обеим сторонам «вернуть контроль» над происходящим процессом. Детали соглашения пока не называются.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что проект документа согласован и будет представлен участникам саммита в Брюсселе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вариантах развития событий после саммита в Брюсселе с учетом того, что новое соглашение не будет достигнуто.
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