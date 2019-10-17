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Происшествия

Под Одессой застрелили мужчину в камуфляже (фото)

13:42 17 октября 2019 527
Труп
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В песчаном карьере села Салганы, в пригороде Белгорода-Днестровского на юге Одесской области, нашли убитого человека в камуфляже. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве, на улице возле офиса, расстреляли молодого мужчину.

В Белгород-Днестровским отделе полиции рассказали, что сообщение о страшной находке в карьере поступило к ним по телефону. На потерпевшем была специфическая одежда.

«При выезде на место ЧП и осмотре тела установлено, что мужчина был в камуфляжной форме зеленого цвета, черных берцах и белых перчатках. На теле, преимущественно на спине, имеются множественные ранения овальной формы от дроби охотничьего ружья. Других телесных повреждений не обнаружено. Предварительная причина смерти — от множественных ранений из огнестрельного оружия, проникающих в тело», — сообщили в полиции.

Уже установлено, что мужчина ушел из дому 12 октября около 17:00. Медики предварительно установили время смерти — с 17:00 до 24:00 того же дня.

Начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и возможные свидетели происшедшего.

Что касается молодого мужчины, получившего смертельные ранения 13 октября на улице Дегтяревской в Киеве, то, как сообщали «ФАКТЫ», им оказался участник антикремлевского сопротивления Арслан Гусейнов. Выяснилось, что это не первое покушение на его жизнь. 33-летний Гусейнов был личным врагом Кадырова.

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