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«На весах было 178 кг – я чуть не упала от шока»: откровенные признания бывшей участницы «Зважених та щасливих» (фото)

В четверг, 17 октября, в эфир выйдет восьмой эпизод самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). На этой неделе участников вновь ждет обмен партнерами. Чтобы достигнуть цели, героям проекта придется пройти по грязи, удержаться на крутящейся платформе и показать хороший результат на взвешивании. Минувший эфир покинула участница «розовой» команды, 23-летняя медсестра из Киева Лала Алиева, пришедшая на проект с весом 178 килограммов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лала рассказала, что стало самым сложным на проекте, сколько ей удалось сбросить килограммов и поделилась своим режимом питания.

— Я вновь вышла на работу, но продолжаю заниматься, — рассказала Лала. - Не останавливаюсь на пути к своей мечте — победе в домашнем похудении. Очень на это рассчитываю, потому что сейчас в моей жизни изменилось все — отношение к себе, окружающим. Я другая и внешне, и внутренне.

— Большой вес сковывал вас?

— Конечно! Я ведь видела свое отражение в зеркале. Оно раздражало. Мимо меня каждый день проходили сотни людей, и они тоже видели, как я выгляжу. Мне казалось, все обращают внимание на мою полноту. Потеря веса добавила мне уверенности в себе, своих возможностях! Мужчины стали оказывать мне знаки внимания!

— Сколько килограммов вы потеряли за первую неделю на проекте?

— Семь килограммов. Для меня это был просто шок! Максимум, что раньше было — за месяц я сбрасывала три килограмма. А тут семь за неделю. Помню, что ощутила огромную гордость. Поняла, что смогу гораздо больше, потому что с моим весом сброшенные семь килограммов — это капля в море. Я практически не ощущала их потери. А вот после месяца на проекте, когда лишилась 15 килограммов, это было заметно. Появились какие-то наметки на формы, стали даваться гораздо легче физические упражнения. Сейчас мне вообще все легко!

— Бывает, что в какой-то момент потеря веса может остановиться.

— У меня такое случилось на первой неделе после того, как я покинула проект. Я занималась, придерживалась диеты, но вес не снижался ни в какую. Помню, тогда мне стало реально страшно. Я не понимала, что делать. Связалась с диетологом Светланой Фус, она сказала, что это из-за стресса от возвращения в обычную жизнь.

Действительно, ведь два месяца на проекте я, как и все участники, была ограждена от бытовых проблем. И вдруг, в один момент, все это вернулось! Помню, я не могла даже выйти на улицу, не хотела видеть людей. Мне потребовалась неделя, чтобы выйти из этого состояния.

— Было предчувствие, что вы можете покинуть проект на седьмой неделе?

— Где-то в глубине души я понимала это, но, конечно, страшно не хотела. Однако на седьмом эфире у нас был большой «антибонус» +20 килограммов, и их нельзя было никак отработать.

— Со времени проекта прошло полгода. Сколько вы сбросили?

— 48 килограммов. Я стала покупать одежду, на которую раньше даже не решалась посмотреть. Очень уходят объемы. Я сдуваюсь и сдуваюсь (улыбается). Стало гораздо легче ходить, нагибаться. Моя жизнь до проекта теперь кажется просто нереальной.

— До реалити вы пытались самостоятельно худеть?

— Пару раз, но это не приносило никаких результатов. Я стала набирать вес в 12 лет. До этого была худышкой. Но с гормональной перестройкой организма началось стремительное прибавление килограммов. Правда, надо признать, что в питании я себе ни в чем не отказывала — фастфуд, газировка, сладости. В один момент просто махнула рукой на свое тело и решила «плыть по течению».

— Что же заставило вас прийти на проект?

— Коллеги, родные давно меня агитировали прийти на «Зважені», а тут еще совпало, что в этом сезоне принимали участников-одиночек. Знаете, в один момент мне и самой стало страшно за свое здоровье и своих близких, которым бы пришлось «тащить» меня по жизни. Да и вообще, не известно, сколько бы мне еще осталось с таким весом. Правда, до последнего момента я думала, что вешу 140−150 килограммов. Но, когда, встав на проекте на весы, увидела 178, чуть не свалилась с них от шока!

— Какой у вас сейчас режим питания?

— Он не изменился со времени проекта, я ничего не добавляла в рацион, который расписала Светлана Фус. И тренируюсь так, как рекомендовал Иракли Макацария. Из мяса ем в основном птицу. Каши без глютена — киноа, пшено, рис, гречка. Булгур и пшеничные — не желательно. Фрукты могу есть 250 граммов в день только до 12 часов дня. Дыня, виноград, бананы вообще запрещены. Из сладкого можно только пять граммов черного шоколада в день. Первое время отказаться от сахара было очень сложно. Сладкое было моей страстью. Помню, как сначала чувствовала «ломку», а теперь произошла перестройка организма, и я уже спокойно могу пройти мимо витрин со сладостями. Пью воду без газа, соки — только свежевыжатые. Могу себе позволить две чашки кофе в день — утром и перед тренировкой. Этот напиток очень прибавляет сил. Но я пью кофе без молока и сахара.

— Что стало для вас самым сложным на проекте?

— Наверное, оторванность от близких. Сейчас мы настолько связаны с различными гаджетами, что, лишившись их, чувствовала пустоту. Мне очень хотелось поделиться своими достижениями с друзьями, ощутить поддержку. Первое время было тяжело работать с партнером Русланом Садовым — до проекта мы были совершенно чужими людьми. А тут — общение 24 часа в сутки! Первые три недели стали самыми напряженными. Мы ссорились, скандалили, он меня раздражал. Сейчас, после проекта, я понимаю, что это тоже был опыт. В любом случае я ни разу не пожалела о том, что попала в «Зважені»!

Лала и Руслан

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект по собственной воле покинула самая скандальная участница. Модель XL, бывшая героиня шоу «Дом-2» Рима Пенджиева откровенно рассказала о том, что происходило за кулисами реалити, своем отношении к участникам, скандалах и причинах своего ухода.

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