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Сентябрь 2019 года признали самым жарким в мировой истории метеонаблюдений
Американские метеорологи официально признали, что сентябрь 2019 года стал самым жарким сентябрем в мире за 140 лет исследований Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Напомним, в Киеве сентябрьская погода также побила рекорд.
Сообщение об этом Управление распространило в четверг, 17 октября.
Так, средняя температура суши и поверхности океана в сентябре 2019 года оказалась на 0,95°С выше средней температуры ХХ столетия и стала максимальным отклонением температуры от начала глобальных исследований в 1880 году
«Мир продолжает закипать в беспрецедентном тепле, тогда как сентябрь 2019 года был самым жарким сентябрем и побил рекорд за 140 лет измерений температуры НУОА», — говорится в сообщении.
В частности, 18 сентября Арктика достигла годовой минимальной протяженности льда в 1,60 миллиона квадратных миль, что ознаменовало окончание сезона таяния.
Напомним, в Киеве посреди октября внезапно зацвели сакуры, а день 13 октября оказался самым жарким за последние 139 лет.
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