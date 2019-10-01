Сентябрьская погода в Киеве побила рекорд

Украина

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели синоптические итоги сентября в Киеве.

Ученые напомнили, что метеорологическая осень началась в столице Украины только 18 сентября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась до отметки ниже 15 градусов.

Среднемесячная же температура воздуха составила 15,9 градусов (на 2 градуса выше нормы). При этом среднедекадные температуры первой и второй декад превысили климатическую норму на 4,1°С и 2,1°С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней — ее температура оказалась на 0,3°С ниже нормы.

Самым жарким днем месяца стал день 3 сентября, когда максимальная температура достигла 31,3 градусов, а самым холодным — 24 сентября, когда минимальная температура под утро опустилась до отметки в 2 градуса выше нуля.

На проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что соответствует 47% климатической нормы. Таким образом, дефицит дождей наблюдается четвертый месяц подряд.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что украинцев нынешней осенью ждут два «бабьих лета». Однако что уже с 3 октября в Украину вернутся дожди и похолодание. Первыми перемену погоды почувствуют жители западных областей, а к 5−6 октября снижение температуры коснется большинства регионов Украины.

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