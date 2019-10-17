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Шоу-бизнес

Обладательница "Оскара" попала в больницу после автомобильной аварии (фото, видео)

20:46 17 октября 2019 21
Хелен Хант
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

56-летняя американская актриса Хелен Хант, обладательница премии «Оскар», попала в Лос-Анджелесе в серьезную аварию. Хант была пассажиркой автомобиля, который в результате ДТП перевернулся на перекрестке. Кинозвезда была срочно доставлена в больницу с жалобами на боли. Спустя несколько часов ее отпустили домой. Серьезных травм актриса не получила.

Состояние других участников аварии не уточняется.

Видеозапись с места происшествие опубликовало издание TMZ.

Хелен Хант известна по таким фильмам «Лучше не бывает», «Чего хотят женщины», «Изгой», «Заплати другому».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ДТП разбился актер Марк Горонок, известный по российским фильмам «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».

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