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Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП
Известный российский актер, звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок разбился в ДТП под Санкт-Петербургом. Он ехал за рулем своего авто, на пассажирском сидении была его 70-летняя мама. Внезапно на большой скорости в машину актера врезалась иномарка.
Горонок с матерью результате аварии получили серьезные травмы. Их доставили в ближайшую больницу скорой помощи. У Марка диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы, актер уже перенес две операции, предстоит длительное лечение и восстановление. У пожилой женщины также серьезная травма — перелом костей таза.
«Руку собирают буквально по частям, — рассказала „МК“ жена актера Анна Горонок, — Консилиум врачей дает не радужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю».
Как сообщают друзья актера, семья находится в сложном материальном положении. Сбережений нет, на руках у Анны трехлетняя дочь. На лечение и восстановление понадобятся немалые средства, которых у семьи просто нет.
Горонок в последнее время не может похвастаться яркими ролями. Друзья актера начали сбор средств на его лечение.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.