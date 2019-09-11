Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП

Шоу-бизнес

Известный российский актер, звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок разбился в ДТП под Санкт-Петербургом. Он ехал за рулем своего авто, на пассажирском сидении была его 70-летняя мама. Внезапно на большой скорости в машину актера врезалась иномарка.

Горонок с матерью результате аварии получили серьезные травмы. Их доставили в ближайшую больницу скорой помощи. У Марка диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы, актер уже перенес две операции, предстоит длительное лечение и восстановление. У пожилой женщины также серьезная травма — перелом костей таза.

«Руку собирают буквально по частям, — рассказала „МК“ жена актера Анна Горонок, — Консилиум врачей дает не радужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю».

Как сообщают друзья актера, семья находится в сложном материальном положении. Сбережений нет, на руках у Анны трехлетняя дочь. На лечение и восстановление понадобятся немалые средства, которых у семьи просто нет.

Горонок в последнее время не может похвастаться яркими ролями. Друзья актера начали сбор средств на его лечение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный голливудский комик попал в аварию.

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