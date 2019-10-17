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Объявлено о подозрении: в Одессе из-за халатности медиков умерла 11-летняя пациентка
В четверг, 17 октября, полиция сообщила о том, что медицинским работникам объявлено о подозрении в совершении ими профессионального преступления. Правда, для этого понадобилось почти четыре года. В 2015 году в одесской больнице скончалась 11-летняя жительница районного центра Подольск (бывший Котовск), что в 200 километрах от Одессы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Белгороде-Днестровском будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент.
Детективами Подольского отдела полиции было начато уголовное производство. Был проведен ряд экспертиз, опросы медицинского персонала и родственников умершей, приняты другие меры по всестороннему изучению обстоятельств трагического события и установлению лиц, к нему причастных, сообщили в полиции.
«Собранная доказательная база подтвердила, что смерть девочки наступила из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей, — прокомментировал и. о. начальника Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко. — На основании этого двум врачам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. В ближайшее время обвинительный акт и материалы производства будут направлены в суд».
Отмечается, что ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Львовщине отстранили от работы врача, по вине которого умер ребенок. Это произошло только через два года после трагедии.
Напомним, что в Украине из-за врачебных ошибок умирают более 10 тысяч человек в год.
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