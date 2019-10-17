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«Динамо» потеряло основного вратаря: стали известны сроки восстановления
Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко, который в нынешнем сезоне провел 10 поединков во всех турнирах, вряд ли поможет команде Алексея Михайличенко до конца года. 31-летний голкипер в одной из клиник Мюнхена перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи.
— На протяжении длительного времени Денис Бойко обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника, — цитирует старшего врача «Динамо» Леонида Миронова официальный сайт столичного клуба. — Его обследовали ведущие отечественные ортопеды и специалисты в области позвоночника, которые определили наличие определенных проблем в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. В одной из столичных нейрохирургических больниц было проведено детальное обследование, которое показало наличие грыжи в позвоночнике.
После всех процедур Денис в сопровождении врача «Динамо» отправился в немецкий Мюнхен, где есть несколько больниц, специализирующихся на подобных патологиях позвоночника и имеют огромный опыт лечения спортсменов с подобными проблемами.
После нескольких обследований у ведущих специалистов по заболеваниям позвоночника было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. В целом, это обычная процедура. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков.
Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно. Немецкие специалисты сообщили нам, что оперативное вмешательство прошло очень профессионально и вовремя. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче Лиги Европы сыграло вничью с «Лугано».
Фото ФК «Динамо».
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