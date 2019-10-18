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В Киеве пассажиры маршрутки поймали на горячем наглого карманника (видео)
В Киеве в маршрутном такси № 422 на Дружбы Народов пассажиры с поличным поймали карманника. Ранее в столице поймали группу карманников, специализирующихся на мобилках.
Изданию «ДТП.Киев» о краже сообщил сам потерпевший мужчина. По его словам, пока он передавал деньги на билет, наглый вор вытащил из его кармана мобильный телефон и уже готовился к выходу на следующей остановке. Кражу заметила женщина и показала на вора.
Телефон хозяин вернул и так описал всю историю: «Привет, сегодня в маршрутке 422 на Дружбы Народов потянули телефон во время того, пока передавал за проезд, меня окликнула женщина и сказала, что в порывах симпатии к моему смартфону — его похитили. Обернувшись, заметил этого шалуна готового к десантуре на предстоящей остановке. После нежных касаний к этой особе, телефон был возвращен, полиция вызвана».
Как сообщали «ФАКТЫ», в Голосеевском районе столицы дерзкого карманника задержали пассажиры автобуса.
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