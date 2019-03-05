Происшествия

Воруют у стариков: в сети показали наглых карманников, орудующих в киевских трамваях (видео)

В Киеве засняли на видео вора, который вместе с сообщниками облегчает карманы пассажирам в трамваях. Последней жертвой карманника стал пожилой мужчина — у него вытянули мобильный телефон.

Как сообщил автор видео, телефон пенсионеру вернули. Но, взявшись снимать происходящее, видеооператор чуть сам не стал пострадавшим. При попустительстве прохожих группировка воров решила отобрать смартфон, которым велась съемка. Запись инцидента опубликована в паблике «Киев Оперативный».

Видео содержит нецензурную лексику

«Когда оператор решил снять лица этих обормотов, чуть сам не получил. никто из прохожих не заступился. Ни за оператора, ни за дедушку», — добавил автор видео.

Куда деваются украденные телефоны, автор также продемонстрировал на видео. В районе, где орудуют карманники, повышенная концентрация ломбардов.

Напомним, ранее дерзкого карманника задержали пассажиры автобуса в Голосеевском районе. А в Шевченковском районе жертвой карманных воров стал народный депутат.

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