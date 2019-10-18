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Спорт

Супердуэль «Барселона» — «Реал» не состоится: что произошло (фото)

11:09 18 октября 2019 225
Барселона&nbsp;— Реал
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Одна из главных битв в мировом футболе — «Барселона» — «Реал» — не состоится в срок. Намеченный на 26 октября на знаменитом стадионе «Камп Ноу» матч перенесли на декабрь. Правда, новая дата еще обсуждается. Руководство Ла Лиги считает, что «эль-класико» из-за коммерческих соображений нужно проводить в выходной день, и предлагает организовать игру 7 декабря. В свою, комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола предлагает перенести матч на среду, 18 декабря.

Как известно, в прошлый четверг, Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, которые в 2017 году были причастны к проведению референдума о независимости Каталонии. Девять политиков были обвинены в мятеже. Они получили тюремные сроки до 13 лет. Еще трое отделались штрафами «за неподчинение».

После вынесения судебных вердиктов по всей Каталонии начались массовые акции протеста. А частности, беспорядки коснулись аэропорта Барселоны — огромные пробки, задержки рейсов (в частности, экипажи самолетов просто не успевали прибыть на работу вовремя). Кстати, из-за «окупации» аэропорта полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу, прилетевшему из расположения сборной Хорватии, пришлось идти в город пешком.

Футбольный клуб «Барселона» в своем заявлении поддержал осужденных, считая, что заключения в тюрьму не разрешат конфликт. Более того, игроки команды Жерар Пике (возлюбленный поп-звезды Шакиры всегда открыто выступал за независимость Каталонии) и Усман Дембеле пропустят пятничную тренировку, чтобы присоединится к общей забастовке.

Не остался в стороне и экс-футболист «Барсы» Хави, работающий сейчас тренером в Катаре. Он выложил в Instagram фамилии всех заключенных политиков и написал «позор» на испанском, каталонском и английском языках. Кроме того, чемпион мира Европы поставил хештег #свободуполитическимзаключенным.

Напомним, что после туров «Реал» с 20 очками лидирует в чемпионате Испании, а «Барселона» с 18 пунктами идет второй.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» добыла волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images, Twitter Pere Camps

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