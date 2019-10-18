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Деньги

Что будет с курсом доллара после переговоров Украины с МВФ

12:23 18 октября 2019 449
доллары в руках
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Украинская валюта в последнее время демонстрирует стабильность, несмотря на незначительные колебания. За последние два дня курс гривни к доллару почти не изменился, хотя с четверга, 17 октября, доллар подешевел на 10 копеек. А вот евро за два дня подорожал на 21 копейку. Так, 18 октября НБУ установил официальный курс на уровне 24,73 грн за доллар и 27,49 грн за евро. В обменниках стоимость национальной валюты также незначительно снизилась. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,73 грн, купить — по 25,05 грн, наличные евро — сдать по 27,31 грн, купить — по 27,82 грн.

«Курс украинской гривни в последние дни практически не меняется, — сообщил „ФАКТАМ“ эксперт компании Forex Club Андрей Войткив. — Это происходит на фоне сообщений о том, что украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями по новой программе заимствований. Вероятно, в том случае, если переговоры будут идти успешно, гривня может несколько прибавить в цене и будет стремиться войти в коридор 24,6−24,7 гривни за доллар».

Однако по сравнению с ситуацией в прошлую пятницу американская валюта укрепила свои позиции.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,53 грн до 24,73 грн (+0,8%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время поднялись с 24,64−24,68 грн до 25,01−25,05 грн (+1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,52 — 24,88 грн до 24,76—25,09 грн (+1,0% - +0,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,5% до 1,3% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Доллар на межбанке поднимается с прошлого четверга, и впервые с 10 сентября в ходе утренних торгов пятницы превысил отметку 25 грн. На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 25,0—25,3 грн", — считает аналитик.

Стоит напомнить, что главный кредитор Украины Международный валютный фонд изменил свой прогноз и ожидает, что по итогам 2019 года украинская валюта укрепится по отношению к доллару США по сравнению с показателем за 2018 год. Как свидетельствуют аналитические данные МВФ к отчету о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в фонде считают, что курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн за доллар, что на 1,6% выше показателя за прошлый год — 27,20 грн за доллар.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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