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Эксперт назвал импорт электроэнергии из России и Беларуси шагом в сторону от интеграции с ЕС

13:58 18 октября 2019 75
Эксперт назвал импорт электроэнергии из России и Беларуси шагом в сторону от интеграции с ЕС
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Импорт электроэнергии из России и Беларуси — это шаг в сторону от интеграции с ЕС. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя одобрение профильным парламентским комитетом законопроекта Андрея Геруса «О рынке электрической энергии» (№ 2236−2), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России, но оставить эту возможность для Беларуси, а также узаконить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

«Импорт из Беларуси — этО то же самое, что импорт из России. „Беларусь — все согласования по импорту, через Беларусь, по экспорту электроэнергии, с точки зрения Беларуси“… она берет согласование, по сути, у России, у Кремля. „Интер РАО“ — такая есть компания, которая в свое время ничего не сделает, никаких поставок, без согласования Кремля… Герус как-то захотел немножко смягчить ситуацию и не мытьем, так катаньем продавить этот закон, который абсолютно не выгоден Украине и с точки зрения того, что тормозит, может даже перечеркнуть огромные усилия, средства, которые Украина вложила относительно интеграции с ENTSO-E», — заявил Омельченко.

Он также негативно оценил инициативу по законодательному закреплению ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии, устанавливать которые уполномочена Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, напомнил, что представители Еврокомиссии рекомендовали Украине со временем их отменить, поскольку они сдерживают конкуренцию на рынке.

«Я думаю, что законодательно прайс-кэпы нельзя вводить. То есть это вмешательство в деятельность регулятора. Это в первую очередь. Фактически Украина взяла обязательства о создании независимого регулятора. То есть Европейская комиссия нас в этом очень сильно поддерживала. Сейчас мы все это ломаем законами», — объяснил эксперт.

По его мнению, принятие законопроекта Геруса ставит под угрозу евроинтеграцию Украины и будет означать движение страны в сторону Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана.

«С моей точки зрения, это такой серьезный шаг в сторону от интеграции с Европейским союзом. И он, скорее всего, направлен к интеграции с Таможенным союзом стран России, Беларуси и Казахстана. То есть это абсолютно противоречит курсу, который заявил президент Зеленский в своей программе», — сказал Омельченко.

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины» О рынке электроэнергии «(№ 2236−2). По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондаря законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

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