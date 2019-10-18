Политика

Законопроекты по вопросам энергетики, которые поддержал профильный комитет, приведут к убыткам в энергетической отрасли и угрожают евроинтеграции Украины. Об этом говорится в обращении президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца к народным депутатам Украины.

Эксперт отмечает, что поддержанные Комитетом по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг проекты законов «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233) и «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236−2) предусматривают возможность импорта электроэнергии по двусторонним договорам из стран, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, применение ценовых ограничений на рынке электрической энергии законом, выборочное применение права отключения от энергосистемы Украины отдельных категорий электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Трохимец подчеркнул, что введение таких норм в законодательство Украины грубо нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в части энергетики. Ведь Украина обязалась имплементировать европейские нормы права в украинское законодательство. Таким образом, это может осложнить отношения Украины с ЕС и угрожает евроинтеграции, а также может повлечь снятие международных санкций из России. И призвал депутатов не поддерживать эти законопроекты при голосовании в Верховной Раде.

«Негативные последствия, к которым может привести принятие законопроектов 2233 и 2236−2:

Дополнительные аргументы для снятия санкций с Российской Федерации через создание прецедента свободной торговли электроэнергией, не относится к критическому импорту и ядерной безопасности. Нанесение ущерба украинским энергогенерирующим предприятиям и украинской экономике в целом через выведение средств на внешние рынки. Осложнения взаимоотношений с ЕС и отмена последних достижений — в том числе и безвизового режима", — написал Трохимец.

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2236−2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси. По мнению народного депутата Украины, член этого комитета, Михаила Бондаря законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter