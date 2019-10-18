Ветеран АТО задержал преступника, пырнувшего ножом человека в трамвае

Происшествия

В четверг, 17 октября, во Львове на проспекте боец батальона «Азов» Игорь Галушка задержал человека, который был в розыске за то, что четырьмя днями раньше он в общественном транспорте тяжело ранил ножом в сердце 45-летнего мужчину. Игорь увидел злоумышленника поздно вечером и… узнал его. По невероятному стечению обстоятельств, ветеран АТО был в том самом трамвае и в то самое время, когда было совершено преступление.

— 13 октября около четырех часов вечера я сел в трамвай № 8, — рассказывает «ФАКТАМ» 25-летний Игорь Галушка. — Был в наушниках, поэтому не сразу понял, что происходит. Потом заметил компанию пьяных мужчин, которые ругались и вообще некультурно себя вели. Часть из них вышла на остановке «Торговый центр «Скрыня», а часть осталась в трамвае. Один прошел к задним дверям, которые были открытыми, и плюнул на стоящих на земле мужчин — тех самых, с которыми ругался. Потом попробовал стукнуть их, получил в ответ то же самое. Началась потасовка, в которую никто из пассажиров не вмешивался: было видно, что это просто разборки пьяных друзей, которые что-то не поделили. Водитель трамвая не мог закрыть двери, было напряженно, потому что в трамвае было много людей. А потом случилось следующее: стоявший снаружи мужчина вытащил нож и ударил в грудь того, кто находился внутри. После этого двери закрылись и трамвай поехал. Я увидел кровь на пострадавшем, но был уверен, что там ничего серьезного. Потому что мужчина не упал, не потерял сознание. Он спокойно стоял на ногах, достал из кармана сигареты, вышел на следующей остановке, закурил и куда-то пошел. Я был уверен, что он отделался легкой царапиной. А на самом деле он, как оказалось, был тяжело ранен — лезвие ножа пробило левый желудочек сердца, просто под воздействием шока или алкоголя, а может, и того и другого он еще продолжал двигаться.

Через несколько дней я услышал от своего друга, что человек, подозреваемый в нападении на мужчину в трамвае, находится в розыске. И полиция просит свидетелей происшествия прийти и дать показания. Я отправился в райотдел, рассказал все, что видел и слышал. А на следующий вечер около половины десятого мы с друзьями выходили из кафе неподалеку от кинотеатра имени Довженко и увидели компанию — троих девушек и четвертых мужчин. В одном из них я узнал находящегося в розыске преступника. У меня хорошая зрительная память, и тут сомнений быть не могло — высокий, небритый, худощавый. Именно тот, кто напал с ножом на человека в трамвае.

Я сказал об этом своим друзьям, и мы вместе решили его задержать. Поскольку это были мои побратимы, те, с кем прошел войну, знал, что все будет в порядке. Мы взяли этого товарища, уложили на землю, объяснили, в чем дело, вызвали полицию и держали его, пока не приехала опергруппа.

Ничего сверхъестественного в моем поступке нет, я просто свидетель, опознавший преступника. Да, не прошел мимо, потому что безразличие, я считаю, здесь недопустимо. Нельзя, чтобы человек мог остаться безнаказанным, пырнув кого-то в трамвае, полном пожилых людей, женщин и детей. И поэтому я крайне возмущен решением суда, который фактически позволил злодею, которого мы задержали, разгуливать на свободе.

В пятницу, 18 октября, Сыховский районный суд избрал меру пресечения 36-летнему подозреваемому по этому делу в виде двух месяцев ночного ареста. То есть фактически злоумышленник будет свободно перемещаться где захочет, но с 8 вечера до 8 утра обязан находиться дома.

Что касается раненого, он остается в реанимации. Как объяснил полиции пострадавший, он увидел, что компания мужчин пытается украсть у девушки мобильный телефон, и попытался этому воспрепятствовать, за что и поплатился. Детали происшествия будет устанавливать следствие.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Киеве. Карманники напали на пассажира трамвая, ставшего очевидцем попытки кражи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter