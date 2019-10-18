- 16:27 Посредником был россиянин: сумских пограничников изобличили в массовом пропуске иностранцев в Украину
- 16:16 Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака
- 16:13 Ветеран АТО задержал преступника, пырнувшего ножом человека в трамвае
- 16:06 Депутатов просят не поддерживать законопроекты по импорту электроэнергии, угрожающие евроинтеграции
- 16:03 Эксперт назвал вопросом энергобезопасности специальную цену на газ для Луганской ТЭС
- 16:00 Госбюджет-2020 приняли в первом чтении, но это не точно: что хотят изменить в главном финансовом документе страны
- 15:50 Киевское метро остановилось из-за упавшего на рельсы человека
- 15:36 На Донбассе боевики применили тяжелую артиллерию
- 15:27 Это было мучительно: Ани Лорак впервые рассказала о разводе
- 15:18 Когда в Украину придут холода: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карты)
- 15:17 Гладковскому объявили о подозрении
- 15:07 Пустота и уныние: в сети показали свежие фото Донецка
Посредником был россиянин: сумских пограничников изобличили в массовом пропуске иностранцев в Украину
Государственное бюро расследований вскрыло преступную схему, в которой задействовали пограничников Сумской области. Стражи порядка ставили в паспорта фальшивые отметки о пересечении гражданами украинско-российской границы.
«Услугой» от сумских пограничников активно пользовались иностранцы, чтобы формально соблюсти визовые требования. По документам мигранты выезжали и снова заезжали в Украину, хотя на самом деле не покидали страну. Нужные штампы появлялись в паспорте за «вознаграждение» пограничнику.
ГБР выяснило, что пограничники не только сами нарушали закон и вносили в систему «ГАРТ» фальшивые сведения. В преступной схеме был задействован еще и посредник-россиянин. Гражданина взяли «на горячем», когда он получил очередные паспорта и 600 долларов «предоплаты» за фальшивую отметку в документах.
Напомним, ранее МИД Украины призвал быть осторожнее с посредниками, предлагающими свою помощь в оформлении документов. Мигрантам советовали потратить больше времени и усилий, но сделать все законно, поскольку риск попасть на мошенников слишком велик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...