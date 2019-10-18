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Происшествия

Посредником был россиянин: сумских пограничников изобличили в массовом пропуске иностранцев в Украину

16:27 18 октября 2019 55
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Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований вскрыло преступную схему, в которой задействовали пограничников Сумской области. Стражи порядка ставили в паспорта фальшивые отметки о пересечении гражданами украинско-российской границы.

«Услугой» от сумских пограничников активно пользовались иностранцы, чтобы формально соблюсти визовые требования. По документам мигранты выезжали и снова заезжали в Украину, хотя на самом деле не покидали страну. Нужные штампы появлялись в паспорте за «вознаграждение» пограничнику.

ГБР выяснило, что пограничники не только сами нарушали закон и вносили в систему «ГАРТ» фальшивые сведения. В преступной схеме был задействован еще и посредник-россиянин. Гражданина взяли «на горячем», когда он получил очередные паспорта и 600 долларов «предоплаты» за фальшивую отметку в документах.

Напомним, ранее МИД Украины призвал быть осторожнее с посредниками, предлагающими свою помощь в оформлении документов. Мигрантам советовали потратить больше времени и усилий, но сделать все законно, поскольку риск попасть на мошенников слишком велик.

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