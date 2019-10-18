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Общество и люди

На Кировоградщине собрали первый урожай бананов (фото)

17:00 18 октября 2019 153
На Кировоградщине собрали первый урожай бананов
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В теплице Чернолесского лесничества (находится в Знаменском районе Кировоградской области) собрали первый урожай бананов сорта «Киевский». Как рассказал «ФАКТАМ» главный лесничий Олег Яценко, несколько лет назад хозяйству подарили саженцы этого сорта. К тому времени в тепличном хозяйстве лесничества уже выращивали лимоны и инжир. Сотрудники решили заняться еще и разведением бананов. На днях они собрали первый в этом году урожай. Вскоре будет еще и второй, ведь часть плодов пока не созрела.

— Наши бананы слаще, чем заморские, которые продаются в супермаркетах, — говорит главный инженер лесничества Елена Кирпа. — На плантациях жарких стран бананы срезают еще зелеными, и они дозревают во время транспортировки — не совсем естественным путем. У нас плоды зреют на растении. Поэтому они вкуснее и шкурка у них тоньше.

Заметим, что сорт бананов «Киевский» вывел селекционер Анатолий Патий, который живет в столице. Этот сорт приспособлен для выращивания в помещениях — небольшой высоты, верхушка растения в потолок не упирается. Он хорошо чувствует себя в наших широтах благодаря тому, что у него площадь листьев больше, чем обычно. За счет этой особенности бананы сорта «Киевский» собирают достаточное для нормального роста количество солнечных лучей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что селекционер из Киева Анатолий Патий разводит более 50 видов тропических растений в теплицах-термосах собственной конструкции. «У меня на одном дереве растут лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты!» — рассказал он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

Фото с сайта kr.suspilne.media

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