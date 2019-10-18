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Общество и люди

В Киеве на выходные перекроют Дарницкую площадь (схемы проезда)

19:38 18 октября 2019 73
В Киеве на выходные перекроют Дарницкую площадь
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

С 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября до 09:00 20 октября дорожники перекрывают движение на Дарницкой площади, где приступают к укладке верхнего слоя асфальта. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в районе Шулявского моста все еще перекрыт проспект Победы и пока действует схема объезда участка.

Что касается Дарницкой площади (а это наиболее загруженных узлов левобережья столицы), то ее капитальный ремонт проводился 33 года назад. Ежедневно через площадь проезжают тысячи машин. Чтобы избежать транспортного коллапса, движение ограничивают частично и работы проводят в ночное время. Асфальтирование Дарницкой площади обещают завершить в течение недели. А основные работы на проезжей части (при благоприятных погодных условиях) планируют завершить до конца этого года.

В ночь на 19 октября перекроют выезд с Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с проспекта Соборности на проспект Гагарина, а в ночь на 20 октября — проезд с проспекта Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

В «Киевавтодоре» обращают внимание на то, что проезды откроют постепенно: около 02:00 19 октября — выезд с Харьковского шоссе на улицы Сергиенко и Пражскую.

Вполне вероятно, что ограничение продлится и в ночь на 21 октября, но об этом сообщат дополнительно.

В ночь на 19 октября можно будет пользоваться такими маршрутами:

  • проспект Гагарина — б-р Верховной Рады — улица Вифлеемская — проспект Соборности (в обоих направлениях);
  • проспект Соборности — съезд за АЗС — разворот под путепроводом — улица Тампере — б-р Верховной Рады — проспект Гагарина;
  • проспект Мира — б-р Верховной Рады — влица Вифлеемская — проспект Соборности — Харьковское шоссе;
  • Харьковское шоссе — проспект Соборности — улица Тампере — б-р Верховной Рарды (выезды на проспект Мира, проспект Гагарина);
  • Харьковское шоссе — проспект Соборности — улица Тампере — б-р Верховной Рады — улица Строителей — улица Сосюры — улица Пражская;
  • улица Пражская — улица Сергиенко — улица Сосюры — проспект Гагарина — б-р Верховной Рады — улица Вифлеемская — проспект Соборности.

Так выглядит схема проезда в ночь на 19 октября:

Уточненные маршруты движения и схему проезда в ночь на 20 октября обнародуют позже.

Ремонт Дарницкой площади скажется и на движении пассажирского транспорта. Так, в ночь на 19 и 20 октября по сокращенной схеме поедут троллейбусы №№ 43, 50, 50К Последние отправления по своим маршрутам:

  • в ночь на 19 октября — № 43 от Кибернетического центра в 20:22, 20:46, от Дарницкой площади — в 21:25, 21:50; № 50 -от улицы Милославской в 20:10, 20:30, от станции метро «Лыбедская» — в 21:10, 21:30; № 50к от улицы Милославской — в 20:49, 21:05, от Дарницкой площади — в 21:32, 21:48;
  • в ночь на 20 октября — № 43 от Киберцентра — в 20:16, 20:40, от Дарницкой площади в 21:17, 21:37; № 50 — от улицы Милославской в 20:12, 20:22, от станции метро «Лыбедская» — в 21:10, 21:25.

Ночью 19 и 20 октября изменится и маршрут троллейбуса № 91Н, движение которого организовано от улицы Милославской до станции метро «Дарница» и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская».

Напомним, что Шулявском мосту, из-за которого перекрыт проспект Победы, монтировали новый фрагмент. В связи с этим временно не курсируют троллейбусы №№ 5 и 7. Временно запущен троллейбус № 5А — от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской (через улицу Маршала Гречко, площадь Марченко, мимо станций метро «Нивки», «Святошин», «Житомирская».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18 октября в Киеве остановились поезда метро. На станции метро «Крещатик» на рельсы упал человек.
А в четверг, 17 октября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.

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