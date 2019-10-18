Зимой украинцев ждут самые сильные за последние 30 лет морозы, — Гидрометцентр

Украина

У синоптиков, метеорологов и климатологов нет единого мнения, какой погоды ждать нынешней зимой. Ряд специалистов говорит о сильнейших холодах за последние 30 лет. Народные синоптики прогнозируют снежную зиму практически без оттепелей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, свой прогноз на предстоящую зиму попытались составить аналитики сервиса AccuWeather. Согласно этим ожиданиям, в Европу от Финляндии до Украины вместе с ветрами из Сибири придут экстремальные холода. В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума.

Климатологи склоняются к тому, что все эти прогнозы частично верны. В зимнем сезоне 2019−2020 годов можно ждать умеренной погоды, но с периодически накатывающими «волнами» экстремальных морозов.

«Делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно — климат „расшатанный“. Однако общие тенденции вполне понятны: зим „как в детстве“ нам больше не видать. Они будут преимущественно теплыми, дождевыми и с волнами экстремальных морозов», — приходят к выводу эксперты Украинской климатической сети.

Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что с 25 октября теплой погоды больше не будет, в середине ноября в Украину придут первые серьезные морозы, а с 12 декабря установится настоящая зима.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter