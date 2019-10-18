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Происшествия

В Одессе суд вынес приговор капитану катера «Иволга», при крушении которого погибли 20 человек

20:44 18 октября 2019 87
Катер «Иволга»
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 18 октября, Суворовский районный суд Одессы приговорил капитана катера «Иволга», при крушении которого в октябре 2015 года погибли 20 человек и еще двое пропали без вести, к 9 годам тюрьмы.

Александр Кнышов, управлявший судном «Иволга», был единственным фигурантом уголовного производства. С учетом применения «закона Савченко», капитан, помещенный в СИЗО 4 года назад, проведет в исправительной колонии один год. Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 2 млн гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17 октября 2015 года близ поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в Черном море, на расстоянии 200−300 метров от берега, из-за перегрузки и ухудшения погодных условий волной опрокинуло судно «Иволга». Пассажиры и экипаж оказались в воде. Двадцать человек погибли, в том числе главврач Одесской городской поликлиники Олег Пивак, еще 20 были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

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