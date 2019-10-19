Смогли заманить: Илон Маск выступил на форуме в РФ после шутливого приглашения (видео)

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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск выступил на форуме для малого бизнеса в российском городе Краснодаре по видеосвязи. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что предприниматель попросил организаторов не вести прямую трансляцию его выступления, но участники мероприятия опубликовали фрагменты телемоста.

«Билборд, на котором было написано приглашение для меня принять участие в вашем бизнес-форуме оказался расположен прямо рядом с офисом моей компании. Как я мог его не увидеть? — рассмеялся Илон Маск. — И мы тут с ребятами подумали: «Наверное, стоит присоединиться к вашей затее».

Отвечая на вопросы организаторов форума, основатель SpaseX рассказал о своем отношении к работе предпринимателя.

«Я больше инженер, чем бизнесмен, — пояснил Илон Маск. — Но когда я решил создать что-то полезное для людей, то это невозможно сделать в одиночку. Нужно создать компанию. В итоге приходится заниматься бизнесом. Невозможно сделать что-то грандиозное одному. Нужна группа людей. Вот и выходит целый бизнес. Компания создается, чтобы решать какую-то проблему, которая беспокоит общество. А бизнес только для бизнеса — как самоцель — не должен существовать, по моему мнению. Бизнес обязательно должен быть полезен людям. Но при этом сложно произвести что-то реально нужное».

По мнению Илона Маска, «прибыль в бизнесе, конечно, нужна», потому что «результат должен оказаться больше, чем вложения».

Отвечая на вопрос, чем он гордится, Илон Маск сказал: «Ракетами, которые я создал, электромашинами и платежной системой PayPal. Всем, чем я занимался. Нужно фокусироваться на том, чтобы создать что-то полезное для большинства людей. Но, к сожалению, значительная часть бизнес-предприятий обычно этого не делают».

На вопрос, что он мог бы пожелать предпринимателям, которые только зарегистрировались, Илон Маск поделился собственным опытом: «Создание компании это… это как попытаться съесть стекло, но при этом не порезаться. Это сложно. Будут очень болезненные моменты. Приготовьтесь к этому».

Как известно, в конце сентября в Лос-Анджелесе возле офиса компании SpaceX появились билборды с надписью «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-кодом, ведущим на промостраницу. Там опубликовано видео, на котором краснодарские предприниматели исполняют песню «Only Elon in Our Hearts» на мотив «Крылатых качелей». В клипе появляется портрет бизнесмена, танцующий человек в костюме ракеты и караваи с фигурками Маска, ракеты Falcon и логотипом компании Tesla. Позднее гендиректор SpaceX ответил на приглашение в своем Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илон Маск признал главную роль Украины в космонавтике СССР.

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