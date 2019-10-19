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Легендарный футболист рассказал, как умолял врача отрезать ему ноги (фото, видео)
Один из лучших форвардов в истории мирового футбола, экс-нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута перенес операцию по протезированию лодыжки, которая многие годы доставляла ему адскую боль.
«Операция была решением, которое я обдумывал, по крайней мере, 6--7 лет. Через 40 дней, когда шина будет снята, мы узнаем, исчезла ли боль, и смогу ли я ходить, как нормальный человек.
Как только я закончил карьеру, обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Кость на кости, вес 86−87 кг: малейшее движение превращалось в муку. Та же проблема, что и у Марко ван Бастена, который сказал футболу «достаточно» в 28 лет.
Иногда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может». Мне стало так плохо, что я попросил доктора ампутировать мне ноги. Я умолял, настаивал, твердя, что это больше не жизнь", — рассказал 50-летний Габриэль Батистута в интервью Corriere della Sera.
Напомним, что участник трех чемпионатов мира и двукратный победитель Кубка Америки Габриэль Батистута по прозвищу Батигол сделал себе карьеру в Европе, блистая в футболках итальянских «Фиорентины» (207 мячей в 332 матчах!) и «Ромы» (30 точных ударов в 63 поединках). Чемпион Италии, лучший бомбардир серии А и чемпионата Катара, обладатель «Бронзовой бутсы» ЧМ-1994 и «Серебряной бутсы» ЧМ-1998. В составе сборной Аргентины Батистута провел 77 встреч, в которых 54 раза поразил ворота соперников (больше голов только у Лионеля Месси — 68).
Видео лучших голов Габриэля Батистуты
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Фото Getty Images, Instagram
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