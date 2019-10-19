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Шоу-бизнес

Я понимала, что убила человека: шокирующее признание участницы «Х-фактора» (фото)

10:03 19 октября 2019 176
х-фактор
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 19 октября, состоится шестой эпизод кастингов вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Лишь два эфира отделяют участников от тренировочного лагеря. Именно там состоится их традиционное распределение по группам. Правда, кому из судей какая достанется категория участников, пока держится в тайне.

Свои силы на кастинге «Х-фактора» решила попробовать бывшая заключенная. Виктория Петрович отсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство.

- Я защищалась, но все равно убила человека, я понимала это, — вспоминает она.

Виктория Петрович

В колонии Виктория начала писать песни. На «Х-фактор» девушка приехала из Беларуси, и надеется, что сможет начать жить сначала.

Хочет изменить свою жизнь благодаря «Х-фактору» и Кристина Метамбе. Девушка работает бэк-вокалисткой Ирины Билык, отзывается о работе со звездой очень тепло, но мечтает начать сольную карьеру.

- Хотелось бы хоть на чуть-чуть почувствовать себя главной на сцене, в центре внимания, — признается Кристина.

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Попробовать свои силы на шоу решил экс-ведущий проекта «Феномен» на телеканале СТБ Георгий Колдун.

- Надеюсь, что благодаря «Х-фактору» у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало как можно больше людей, — сказал Георгий. — Не хочу запомниться исключительно как ведущий телепроекта.

Георгий Колдун

- Мне интересно вновь сесть за судейское кресло в проекте, — признался «ФАКТАМ» продюсер Игорь Кондратюк. — Несколько лет я наблюдал это шоу со стороны, стараясь не терять связи с «Х-фактором». Думаю, у этого талант-шоу впереди еще длинная история.

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