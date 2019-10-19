Мир

В субботу, 19 октября, в Лондоне на экстренное заседание собралась Палата общин — нижняя палата британского парламента. Отмечается, что подобное в последний раз происходило в 1982 году. Для того, чтобы члены парламента заняли свои места в зале заседаний в субботний день, должно произойти нечто сверхординарное. В этот раз причиной является Brexit.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 17 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумел добиться от Евросоюза одобрения нового проекта соглашения по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Документ был согласован менее чем за два часа до открытия саммита глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. Джонсон, по мнению западных СМИ, совершил невероятное. Из политика, над которым еще накануне открыто смеялись многие руководители стран Европы, называя его прожектером и авантюристом, он в мгновение ока превратился на саммите во всеобщего любимца. Те, кто еще вчера критиковал Джонсона, выстраивались в очередь, чтобы пожать руку или хотя бы прикоснуться к нему. Члены саммита единогласно одобрили новое соглашение по Brexit.

Однако триумф в Брюсселе в субботу может обернуться серьезным поражением для Джонсона дома в Лондоне. Силы сторонников премьер-министра и его противников в Палате общин разделились примерно поровну. Значение имеет каждый голос без преувеличения. Если сегодня челны парламента откажутся утвердить соглашение, предложенное Джонсоном, он в соответствие с законом, принятым в сентябре, обязан просить Брюссель об очередной отсрочке Brexit. Премьер-министр утверждает, что не станет этого делать ни при каких обстоятельствах. Он настроен решительно. Джонсон в своем выступлении в Палате общин снова подчеркнул: либо члены парламента голосуют за соглашение, либо Британия выходит из состава ЕС 31 октября без сделки с Брюсселем.

За что критикуют Джонсона противники нового проекта договора по Brexit? Сторонники жесткого выхода утверждают, что новое соглашение ничем не отличается от того, что парламент уже трижды отвергал. Напомним, тот проект готовило правительство Терезы Мэй. Именно Brexit вынудил ее уйти в отставку и открыть дорогу для Джонсона. Найджел Фараж, который в мае вошел в состав Европарламента и остается одним из главных агитаторов за выход Британии из состава ЕС без всяких условий, утверждает, что Джонсон пытается заключить сделку с Брюсселем, которая даже хуже той, что проталкивала Мэй. В качестве доказательства Фараж указывает на то, что новое британское правительство в итоге согласилось заплатить ЕС 40 миллиардов евро отступных. Ранее Джонсон именно за это критиковал Мэй и утверждал, что он бы не дал Брюсселю ни единого пенни.

Чем же действительно отличается соглашение Джонсона от соглашения Мэй? Анализ двух документов сделали практически все британские СМИ. Коротко это выглядит следующим образом.

Без изменения остались основные пункты. Про выплату компенсации мы уже сказали. Кроме того, Британия обязуется подчиняться действующим нормам ЕС во всех сферах бизнеса и производства до конца 2020 года или дольше при необходимости. Это необходимо, чтобы и британские, и европейские предприниматели смогли приспособиться к изменениям. Лондон также обязуется гарантировать соблюдение прав граждан ЕС, живущих и работающих в Британии, и британских подданных, живущих и работающих в странах ЕС.

Все различия между двумя соглашениями касаются преимущественно Северной Ирландии. Джонсон пообещал включить эту часть Великобритании в единый рынок ЕС. При этом Брюссель гарантирует, что Британия не останется из-за этого в составе европейского таможенного союза. Северная Ирландия останется частью таможенного пространства Соединенного Королевства и станет воротами Британии в таможенную зону ЕС. Лондон не будет налагать тарифы на европейские продукты, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу. Будет сформирована специальная совместная комиссия ЕС и Великобритании, которая сможет решать, какие товары могут попасть на общий рынок, и Лондон будет взимать с них таможенные сборы в пользу ЕС.

Эти условия утверждаются на ближайшие четыре года. Вопрос продления или отмены будет находиться в компетенции законодательного органа Северной Ирландии — Североирландской ассамблеи.

Именно эта часть соглашения вызвала недовольство Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП). Ее руководство категорически отказывается голосовать за документ в Палате общин.

Главный противник Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин накануне заявил, что его не устраивает проект соглашения. Корбин обещает, что ни один из депутатов-лейбористов не поддержит данный документ. Кроме того, лейбористы хотят протащить в повестку субботнего заседания парламента дополнительный пункт. Они настаивают, что проект соглашения нужно вынести на обсуждение всего королевства, то есть провести референдум. И предложить избирателям либо проголосовать за соглашение, либо за отказ от Brexit вовсе.

Га организацию и проведение такого референдума потребуется не менее полугода.

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