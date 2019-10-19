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- 13:47 Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили
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Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили (фото, видео)
В пятницу, 18 октября, в столице Чили Сантьяго было введено чрезвычайное положение. Поводом для этого стали массовые беспорядки, охватившие город в связи с увеличением стоимости проезда в метро с 800 песо до 830 песо. По нынешнему курсу подорожание составило 1 гривну. Теперь пассажир должен заплатить в пересчете на украинскую национальную валюту 29 гривен 30 копеек, чтобы совершить одну поездку в метро в Сантьяго.
Решение властей вызвало всплеск массового недовольства. На улицы высыпали тысячи протестующих. Отмечается, что в основном это были студенты. Молодые люди бросились крушить станции метрополитена. Они ломали турникеты и прочее оборудование. С наступлением темноты в ход пошли коктейли Молотова и дымовые шашки.
Полиция применила силу. Использовались водометы, слезоточивый газ и резиновые дубинки. Президент Чили Себастьян Пиньера одобрил действия правоохранительных органов. В своем заявлении глава государства подчеркнул: «Наша цель — обеспечить общественный порядок и безопасность частной и государственной собственности. Мы не допустим насилия и защитим закон».
Министр внутренних дел Чили Андрес Чадвик подчеркнул, что правительство сочло необходимым использовать положения закона о государственной безопасности. Это означает, что полиция, военные и прочие силовые структуры получили дополнительные полномочия. Арестованным за уличные беспорядки грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Метро в Сантьяго закрылось до понедельника, 21 октября. Студенческая федерация Чили объявила о начале всеобщей студенческой забастовки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых беспорядках в Барселоне, где уже пятые сутки идет многотысячная акция протеста сторонников независимости Каталонии.
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