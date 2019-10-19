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Смертельное ДТП в Харькове: адвокат рассказала, как Зайцева блокирует выплату компенсации пострадавшим
Виновники смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов не провели добровольного возмещения ущерба пострадавшим, также нет реакции от страховых компаний, который страховали гражданскую ответственность обоих водителей. Об этом в Facebook написала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, напомнив, что 18 октября 2019 года со дня ужасной аварии прошло уже 2 года.
По ее словам, исполнительное производство о возмещении ущерба Дроновым уже открыто, по исполнительному производству в отношении Зайцевой информации нет.
При этом, отметила адвокат, сама сознательно Зайцева блокирует исполнение производства, отказываясь согласиться на предоставление информации о месте ее пребывания.
Жертвами ДТП, которое произошло на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года, стали шесть человек, еще столько же признаны пострадавшими.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото из Покровского исправительного центра № 79 в Днепропетровской области, куда отправили отбывать наказание совершившую смертельное ДТП в Харькове Алену Зайцеву. Тем временем второй фигурант дела Геннадий Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 23 в Полтавской области.
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