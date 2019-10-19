Под Николаевом пожилой водитель задавил свою мать (фото)

Происшествия

Трагедия произошла утром 19 октября в селе Миролюбовка Братского района. Собравшись ехать на рынок, 60-летний мужчина стал выезжать на автомобиле ВАЗ 21 013 из гаража задним ходом. По предварительной информации, он не заметил, что на пути машины стоит его 81-летняя мать, и наехал на нее.

Женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и погибла на месте.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, происшествие квалифицировано ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, подобный случай произошел в Ровно в июне нынешнего года. Тогда мужчина в момент выезда со двора задавил своего годовалого сына.

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