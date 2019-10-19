«Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 22 октября, донецкий «Шахтер» проведет матч третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. На харьковском ОСК «Металлист» «горняки» в рамках третьего тура сыграют с чемпионом Хорватии двух последних сезонов — «Динамо» из Загреба.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Луиша Каштру и Ненада Бьелицы, за которой вы сможете следить в этой новости.

Лидеры в своих чемпионатах

Обе команды, чтобы больше времени посвятить предстоящему поединку, провели матчи в национальных первенствах в пятницу, 18 октября.

«Шахтер» на домашнем стадионе не оставил камня на камне от «Колоса» из Коваливки, разгромив новичка премьер-лиги — 6:0 (Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31, Тайсон, 43, 45). Подопечные Луиша Каштру, не терявшие еще очков в нынешнем сезоне, продолжают после 11-ти туров уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей, черниговскую «Десну» и киевское «Динамо», на 13 (!) очков. А нападающий донецкой команды Жуниор Мораес, забив 11 мячей, недосягаем для конкурентов в гонке бомбардиров.

Загребское «Динамо» не с разгромным счетом, но также уверенно обыграло на выезде «Горицу» — 4:2 (Оршич, 26, 49, 62, Кадзиор, 28 — Ловрич, 56, Сук, 77). Команда Ненада Бьелицы возглавляет турнирную таблицу чемпионата Хорватии, набрав после 11-ти туров 25 очков, и на два балла опережает ближайших преследователей из сплитского «Хайдука».

Турнирная ситуация в группе

Соперники имеют идентичные показатели после стартовых матчей — и «Шахтер», и «Динамо» обыграли «Аталанту», а также проиграли «Манчестер Сити». Клуб из Загреба находится выше «горняков» в турнирной таблице лишь благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей (4:2 против 2:4).

Вторая встреча в Лиге чемпионов

Единственный раз «горняки» встречались с загребским «Динамо» (да и с представителями чемпионата Хорватии в целом), когда жребий свел команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/2009. Тогда подопечные Мирчи Луческу легко прошли дальше — в Донецке была зафиксирована «сухая» победа хозяев (2:0, голы — Срна и Жадсон), а в Загребе «Шахтер» лишь подтвердил свое преимущество (3:1, голы у «горняков» — Луис Адриано, Брандао и Виллиан).

Видеообзор матча «Динамо» (Загреб) — «Шахтер» — 1:3 (27 августа 2008 года)

Состав «Шахтера» дороже на 30 млн

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав донецкого «Шахтера» дороже общей стоимости футболистов загребского «Динамо» на 30 млн евро — 137,4 млн евро против 107,3 миллионов.

Больше всех в составе украинской команды стоят защитник Исмаили (19 млн), а также полузащитники Тете (15), Тайсон (12), Марлос (11) и Тарас Степаненко (10).

Самым дорогим игроком у динамовцев является 21-летний воспитанник каталонской «Барселоны» атакующий полузащитник Дани Ольмо, который уже в своем возрасте имеет ценник в 30 млн евро. По 8 млн евро стоят вратарь Доминик Ливакович и нападающий Бруно Петкович, в 6,5 млн оценивается атакующий полузащитник Амер Гойяк, в 6 млн — опорный полузащитник Арийян Адеми.

Испанец Дани Ольмо в свои 21 год уже стоит 30 млн евро

День в истории

В истории выступлений в еврокубках «Шахтер» трижды играл 22 октября. Лишь в одном случае «горнякам» удалось отпраздновать победу — в группе Лиги Европы-2009/2010 над французской «Тулузой» (4:0). А вот на групповой стадии Лиги чемпионов донецкий клуб дважды проиграл с минимальным счетом 0:1 — в 2008 году от португальского «Спортинга» и в 2015-м от шведского «Мальме».

Напомним, что в другом поединке в группе C 22 октября сразятся английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Шахтер» — «Динамо» (Загреб).

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