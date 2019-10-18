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Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов

8:59 19 октября 2019 31
Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 22 октября, в Харькове на ОСК «Металлист» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и загребским «Динамо». Начало — в 19:55 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ) НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Обе команды, чтобы больше времени посвятить предстоящему поединку, провели матчи в национальных первенствах в пятницу, 18 октября.

«Шахтер» на домашнем стадионе не оставил камня на камне от «Колоса» из Коваливки, разгромив новичка премьер-лиги — 6:0 (Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 31, Тайсон, 43, 45). Подопечные Луиша Каштру, не терявшие еще очков в нынешнем сезоне, продолжают после 11-ти туров уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей, черниговскую «Десну» и киевское «Динамо», на 13 (!) очков. А нападающий донецкой команды Жуниор Мораес, забив 11 мячей, недосягаем для конкурентов в гонке бомбардиров.

Загребское «Динамо» не с разгромным счетом, но также уверенно обыграло на выезде «Горицу» — 4:2 (Оршич, 26, 49, 62, Кадзиор, 28 — Ловрич, 56, Сук, 77). Команда Ненада Бьелицы возглавляет турнирную таблицу чемпионата Хорватии, набрав после 11-ти туров 25 очков, и на два балла опережает ближайших преследователей из сплитского «Хайдука».

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Динамо» (Загреб) на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 22 октября в 19:55. Кроме того, начиная с 18:45, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» (Загреб).

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